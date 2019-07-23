得到C羅球衣的孫興慜與球迷的距離“0米”. July. 23, 2019 07:31. by 李沅柱 takeoff@donga.com. 韓國國家足球隊的王牌球員孫興慜(27歲•托特納姆熱刺隊)和球迷之間的距離此次也是“0米”。 21日，孫興慜在新加坡國家體育場舉行的與尤文圖斯隊(意大利)的2019國際冠軍杯(ICC)第壹輪比賽中首發出場，在踢滿上半場45分鐘比賽之後，與平時壹樣和來到球場的當地球迷混在壹起。從托特納姆熱刺隊在賽後公開的Instagram視頻來看，孫興慜在比賽之後幹脆直接來到觀眾席上，壹壹回應球迷的“自拍”要求。孫興慜笑容滿面地與球迷合影拍照，球迷們也為之陷入瘋狂。在現場采訪的某媒體表示：“孫興慜在比賽結束後走到球迷面前打招呼時，警衛們試圖制止觀眾，結果他自己也假裝是觀眾。發現孫興慜的警衛員笑著沒有再制止球迷。” 孫興慜在進入新加坡的當天，為在酒店前安營紮寨穿著隊服要求簽名的球迷壹壹簽名並滿足了他們的合影要求。2015年，他在澳大利亞舉行的亞洲杯決賽上在下半場補時階段攻入扳平比分的壹球，之後他奔向僑民助威席，而不是替補席或隊友，竭盡真誠地報答“球迷服務”。 孫興慜表示，“在頂級聯賽中保持競技狀態並盡力報答球迷，這對我來說真的非常重要。報答關註我比賽的球迷是理所當然的事情，同時也是作為球員的責任。” 在新加坡，孫興慜在比賽結束後還與“偶像”克裏斯蒂亞諾•羅納爾多(34歲•C羅)肩並肩交換了球衣。為備戰與曼聯隊的比賽，熱刺隊於當天乘飛機前往中國上海，球隊拍到孫興慜在飛機上開心的樣子並上傳到了社交網絡服務(SNS)上。25日，熱刺隊將與曼聯進行冠軍杯第二輪比賽。

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