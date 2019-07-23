現代汽車營業利潤時隔7個季度恢復至1萬億韓元. July. 23, 2019 07:31. by 裵碩俊 eulius@donga.com. 現代汽車時隔7個季度恢復了1萬億韓元左右的營業利潤。這主要得益於收益性較高的運動型多功能車(SUV)等新車效果和友好的匯率效果。 現代汽車22日表示，今年第二季度(4月至6月)的銷售額為26.9664萬億韓元，營業利潤為1.2377萬億韓元，同比分別增長9.1%和30.2%。這是自2017年第三季度(1.2042萬億韓元)以來，時隔7個季度營業利潤首次超過1萬億韓元。 在全球市場上，現代汽車的總銷量為110.4916萬輛，與去年同期相比(119.2141萬輛)減少了7.3%。在韓國國內，在帕利塞德(Palisade)、科納(Kona)等SUV銷量持續強勁增長的情況下，新款索納塔的新車效應進壹步顯現，銷量達到20.0156萬輛，同比增長8.1%。但是在海外，在中國、美國等主要市場的銷量減少，與去年同期相比減少了10.1%。 現代汽車註意到，受美中貿易戰爭等影響，現代汽車在困難的情況下收益性也有所提高。這是因為，帕利塞德等售價較高的車輛的銷量有所增加。現代汽車副社長崔炳哲在當天的電話會議上表示：“隨著新型索納塔的新車效果和SUV銷售持續好轉，銷售額、營業利潤均有所增加。韓元弱勢等友好的匯率環境也對第二季度的業績好轉產生了積極的影響。”現代汽車計劃今年下半年(7~12月)在全球市場上正式增加SUV的銷量。借助小型SUV VENUE、勞恩斯的首款SUV GV80等，新車效應也會隨之而來。

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