在德國活動的“千禧壹代”作家們的展示. July. 23, 2019 07:31. by 金民 kimmin@donga.com. “外表看起來很愉快，內心卻藏著壹把刀......” 以德國為中心活動的“千禧壹代”作家們的作品將來到三清洞。 在截至10月5日為止在首爾鐘路區舉行的組合展“摸索脊椎的顫動”中，索勒•卡萊羅(音,37歲)、卡西亞•普達科夫斯基(34歲)、佩特麗特•哈裏拉(33歲)、佐拉•萬(40歲)的作品將齊聚壹堂。這些作品的華麗色彩和可愛形態令人愉快，但其中蘊含著政治信息，非常有趣。 普達科布斯基的裝置作品《沒有持久性 (Continuouslessness)》是從2011年開始的未完成的連作。像屏幕壹樣連接的面板可以拆卸，每次展示時的排列都有所不同。 第壹個面板“古巴革命主義(gender bender)”交錯地配置像是象征男性性•女性性的凹凸，幽默地諷刺了Gender的區別。此外，新推出的《尋釁滋事處罰》還配置了舊候車室座椅，表現了國家控制、監督個人的社會不公現象。 該系列作品在由著名現代美術家杜奧•艾姆格林&德雷格塞•奎雷特擔任策展人的第15屆伊斯坦布爾雙年展上進行了展出。 卡萊羅的作品以花花綠綠、令人垂涎的形態為亮點，他的作品是回顧“拉丁美洲”的意義的作品。借用並改變象征南美的典型形象，對國家或文化的固有觀念提出疑問。 哈裏拉的《拼寫法書》使飽受戰爭之苦的科索沃地區壹所學校教室桌上的塗鴉成為大型裝置物。孩子們在日常生活中畫的細弱的塗鴉被制作成堅硬的鐵制雕塑作品，似乎在撫慰傷痛。萬的《科斯莫帕基》是利用丟棄在肯尼亞海邊的塑料拖鞋制作成百葉窗裝置物的作品。

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