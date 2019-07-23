香港反華示威隊驚現“白色恐怖”. July. 23, 2019 07:32. by 全彩恩記者 chan2@donga.com. 香港上周末舉行第七次大規模反華示威，疑似跨國犯罪團夥成員的男子用鐵棍和木棍對示威群眾施暴30多分鐘，造成至少45人受傷。 據《南華早報》報道，21日晚11時左右，10名左右身著白色上衣和口罩的男性出現在地鐵元朗站，揮舞著鐵棒和木棍，對示威隊和市民實施暴力。他們甚至追上逃到列車車廂的乘客，毆打他們，使車站瞬間變得壹片混亂。當時的混亂場景被在場的市民拍到，迅速在網上傳播開來。 暴行直到晚上11時30分左右警察到達後才被鎮壓。在站臺周圍，隨處可見傷者留下的血跡。在現場的壹名市民說：“晚上11時許，警方抵達現場，但沒有平息事態就離開，30分鐘後又再次出現”。” 目前，這夥人的真實身份尚不清楚。當地媒體認為，很可能是不滿反華示威的親華派所為。《南華早報》還報道說，他們好像是專門從事性交易、暴行的犯罪組織“三合會”的成員。親中派立法會議員何尹堯今天被捕捉到與許多穿著白衣的人握手的畫面，“立法會議員動員了這些男性”的說法也在流傳。 香港反華示威從上月9日開始，每周周末舉行，據主辦方推算，此次約有43萬人參加了示威。他們中的壹些人當天遊行到代表中國中央政府的機構——中央人民政府駐香港聯絡辦公室前，向象征中國中央政府的國徽上潑灑了黑漆，並投擲了生雞蛋。示威者要求政府徹底廢除遣返法，行政長官林鄭月娥辭去職務，調查和懲罰警察過度鎮壓示威者，並引入完全民主選舉制度。

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