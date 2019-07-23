韓國貨船在新加坡海峽遭海盜襲擊. July. 23, 2019 07:32. by 柳原模 onemore@donga.com. 壹艘經過新加坡海峽附近的韓國貨船遭遇海盜襲擊，船員們被毆打，並被搶走現金。 22日，據韓國海洋水產部透露，當天淩晨4點25分左右(韓國時間)在新加坡海峽東北方向入口處約100英裏遠的海上(約160公裏)，韓籍貨船(4.4132萬噸級)“CK-Bluebell號”遭到了海盜的攻擊。普通貨船壹般以15海裏的速度行駛，海盜們乘坐速度超過20海裏的快速遊艇緊緊跟隨，7名海盜登上了貨船。 據悉，登上貨船的海盜中有壹人持槍，另外兩人用刀威脅韓國船員。在此過程中，船長和二等航海師等2人被打傷。海盜們搶走了1.33萬美元現金和船員的衣服、鞋子、手機等物品後，於登船30多分鐘後的4點55分左右下了船逃走。海洋水產部相關人士解釋說：“海盜們登船後立即前往船長室打開保險櫃等，看起來是從壹開始就以搶奪現金為目的的海盜。除2人受傷外，沒有其他人員傷亡。” “CK-Bluebell號”上有4名韓國船員和18名印度尼西亞船員共22人。該貨船在巴西裝載6.8萬噸玉米後，之後在新加坡得到了燃料補給，正在前往仁川。受損貨船預計將於30日駛入仁川港。 海洋水產部表示：“已要求韓籍船運公司全體保安負責人掌握海盜事件相關情況，並提醒經過事發海域附近的7艘韓籍船舶註意防範海盜襲擊。”海洋警察廳要求CK-Bluebell號船運公司方面掌握海盜的指紋等證據，並計劃在貨船入港後立即調查準確的事故原委。

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