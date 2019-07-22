特朗普對韓日矛盾模棱兩可，不要壹喜壹悲，應該集中加強同盟. July. 22, 2019 07:37. . 美國總統特朗普19日表示：“韓國總統問我能否介入（韓日矛盾）”，“如果雙方都希望我出面，我將在那裏。”對此，青瓦臺解釋說，文在寅總統在上個月30日舉行的韓美首腦會談中“要求（特朗普）對韓日矛盾‘予以關註’”。特朗普的發言委婉地表示，他希望韓日矛盾能夠得到解決，但如果沒有雙方的要求，將很難出面進行仲裁。這可以解釋為，因為很難站在哪壹方，所以采取了戰略模糊的態度。 我們對美國這種態度不必壹喜壹悲。通過美國進行仲裁外交是必要的。美國在韓日矛盾上盡可能堅持“不介入”原則，但過去韓日在獨島主權、歷史問題等發生沖突時，也有過介入彌合分歧的先例。但是，在韓日矛盾對本國造成直接損失之前，美國不會輕易采取行動。提出“美國優先主義”的特朗普政府上臺後，這種傾向更加明顯。美國國務院高層官員和發言人辦公室明確表示，韓日兩國應首先自行解決問題，（美國）沒有進行“仲裁”的計劃。因此，美國立即進行具體調整的可能性不大。 韓日間的貿易糾紛有長期化的跡象。越是這種時候，越要進壹步向國際社會加強我們的立場和名分，尤其要集中精力鞏固韓美同盟的基礎。以美國白宮國家安全會議助理約翰·博爾頓23日訪韓為契機，美國有可能進壹步加大向霍爾木茲海峽派兵的壓力。對於這個問題，應該超越應對韓日矛盾戰略的層面，從韓美同盟和國際社會負責任的壹員的角度確定立場。 向霍爾木茲海峽派兵不僅會帶來韓國官兵的安全擔憂，而且有可能壹下子破壞韓國與伊朗建立的經濟合作關系。但是，在75%的原油通過霍爾木茲海峽進口的情況下，我們不能壹味地口稱“我不管”免票搭車。另外，還應該克制提及廢除韓美日安保同盟的基礎——《韓日軍事情報保護協定》，克制在韓日紛爭中使用安保籌碼。日本提出戰略物質泄露等疑惑，企圖以安全的名義包裝貿易報復，但這壹態度在國際社會上遭到了反擊。對日本的錯誤行為要嚴肅應對，但不能回避啟用多方面的非政府秘密渠道。只有我們的外交努力先行，才能得到國際社會的支持。

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