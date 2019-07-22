內心的平靜. July. 22, 2019 07:37. . “停下來，才能看到這些東西。”——惠民大師 我雖然沒有宗教傾向，但喜歡聽神父的講論、牧師的說教、大師的說法。今天要介紹的名書不是書中的句子，而是惠民大師的書名本身。這本書充滿了科學、哲學、實用的知識和生活的智慧，以求內心的平靜。 我在大學裏學過心理學，還學習了關於人的內心和行動的各種理論。也許正因為如此，我明白了“內心的平靜”比什麼都重要。但是，任何人與人接觸，總會有生氣、傷心的事情發生。但是，時間壹長，仔細想想，這也不是什麼讓人生氣的事，很多時候都不用掛懷。 這些人大部分是因為不知道別人可能和我不壹樣。矛盾始於堅信我的想法和行動都是對的，認為和我不同的想法是錯誤的想法。如果不能放寬心思停下來，就很難明白，自己是對的，別人也沒有錯。這是在政治、外交及勞資矛盾中經常看到的事情。 夫妻吵架也是如此。幾十年在不同環境下接受不同教育長大的兩個人，怎麼能夠完全壹樣地思考和行動呢？不是有壹本書叫《來自火星的男人，來自金星的女人》嗎？我的妻子有時也會指出我的麻木，表示遺憾。那麼，我的戰略就是趕緊認錯。然後，向她說明我為什麼會做出那樣的舉動。我也不是出於惡意……從妻子的立場來看不無遺憾的我的行動，我自以為是的做法，是為了照顧妻子。 生氣之前先調整壹下呼吸10秒再停下來。會看到很多其他的路。

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