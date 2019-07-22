道奇隊跟蹤媒體也表示，“11勝RYU，FA大發”. July. 22, 2019 07:37. by 李憲宰 uni@donga.com. 成績是7局4安打、4四死球、1失分。一般來說，只要是先發投手，都會被貼上“好投”的修飾語。但是“怪物投手”柳賢振(32歲•洛杉磯道奇隊)比起喜悅，更感到遺憾。 20日，柳賢振在美國加利福尼亞州洛杉磯道奇體育場舉行的與邁阿密隊的主場比賽中上場，以7局僅失1分的成績取得了本賽季的第11場勝利。本賽季平均責任失分從1.78降至1.76，繼續穩居美國職業棒球大聯盟所有球員第一位。 柳賢振當天投出了3個四壞球和1個擊中身體的球等4個四死球。這是本賽季最多允許出現的四死球。雖然可以責怪裁判的狹窄好球區，但他笑著表示：“比賽剛開始時，我並沒有如願以償地控球。但比起投出的球，成績似乎更令人滿意。”在以0比1落後的第6局下半局，本隊的擊球陣容貢獻2分，隨著比賽以2比1結束，柳賢振成為了勝利投手。 柳賢振作為先發投手盡到了自己的責任。特別是在第7局上半局，連續讓3個擊球手出現空揮三振出局等，當天抓住了7個三振。102個投球中好球是61個。 至此，柳賢振本賽季在道奇球場出場10次，取得了8勝無敗績、平均責任失分0.89的成績，延續了“主場不敗”的記錄。雖然客場成績(9場比賽3勝2負、平均責任失分2.92)也非常出色，但主場成績足以超越道奇隊的歷史。 在歷屆道奇隊投手中，主場最強的是傳奇左手投手桑迪•庫帕克斯。1964年，庫帕克斯15次參加主場比賽，取得了12勝2負、平均責任失分0.85的傑出成績。在現役投手中，克萊頓•克肖2016年出場10次，取得了8勝1負、平均責任失分1.08的成績。如果柳賢振能保持好現在的節奏，就足以挑戰庫帕克斯的難以逾越的紀錄。 有預測稱，經歷了輝煌的上半賽季(10勝2負、平均責任失分1.73)的柳賢振在後半賽季也保持了上升趨勢，賽季後成功簽下大合同的可能性進一步增大。主要報道道奇隊消息的《Dodgerblue》20日表示：“柳賢振是名副其實的球隊頂尖選手。道奇隊以及需要加強先發陣容的費城隊等十分關註他的表現。”該媒體雖然沒有提出具體的合同年限和金額，但預測稱“與最近吝嗇於大型合同的投手自由簽約選手(FA)市場的趨勢不同，柳賢振今年冬天可能會簽訂大合同”。上賽季結束後，柳賢振接受了球隊的資質報價(Qualifying Offer，又稱母隊報價)，今年年薪為1790萬美元(約210億韓元)，本賽季後將再次出現在FA市場上。

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