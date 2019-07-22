韓國總統秘書：“特朗普沒有向金正恩承諾取消韓美聯合軍演”. July. 22, 2019 07:37. by 崔智善 aurinko@donga.com. 據路透社20日（當地時間）報道，韓國總統和平企劃秘書崔鐘建在美國科羅拉多州表示：“8月韓美聯合軍事演習將按計劃進行。” 崔鐘建當天在科羅拉多州著名滑雪勝地阿斯芬舉行的安保論壇上表示：“此次演習不是為了攻擊，而是為了加強同盟”，“此次演習不會動員現場兵力，主要以電腦模擬形式進行。”崔鐘建特別表示：“據我所知，美國總統特朗普沒有承諾取消此次軍事演習。” 朝鮮16日以外務省發言人與記者問答的形式譴責說：“8月韓美聯合軍演是特朗普總統和朝鮮國務委員會委員長金正恩之間的約定被撕毀。”朝鮮表示，“停止聯合軍演不僅是去年6月新加坡第壹次朝美首腦會談，也是上個月底兩人在板門店會晤時明確約定的問題”，主張軍事演習將對今後的無核化磋商產生影響。 壹天後，美國國務卿邁克·蓬佩奧對此進行了正面反駁。蓬佩奧17日表示：“美國正在正確履行特朗普總統對金正恩委員長的承諾。我認為我們正在朝著正確的方向前進。”但他表示：“我確信與朝鮮的談判會持續下去。”

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