“好好抓住50萬億韓元市場”，Celltrion也開始進軍中國市場. July. 22, 2019 07:37. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 韓國國內主要生物企業紛紛加快了進軍中國市場的步伐。繼三星Bioepis今年1月宣布進軍中國市場後，Celltrion集團也開始進軍中國市場。 21日，Celltrion宣布與香港跨國公司南豐集團攜手成立合資公司“Vcell Healthcare”。Celltrion和Celltrion Healthcare在香港設立的子公司Celltrion香港計劃與南豐集團共同投資在中國上海設立“Vcell Healthcare”。南豐集團成立於1954年，是一家在香港的跨國公司，從事全球資產管理及金融、酒店及航運、生命科學投資項目等事業。 Vcell Healthcare公司擁有Remsima、Truxima和Herzuma等Celltrion旗下3種生物仿制藥的中國版權。根據中國國家藥品監督管理局(NMPA)的醫藥品許可程序，將加快Celltrion生物仿制藥產品在中國上市的步伐。 中國醫藥品市場繼美國之後排在世界第二位，預計2015年為207.519萬億韓元的市場規模在2020年將增長到304.623萬億韓元。其中僅生物醫藥市場就達到了50萬億韓元規模。

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