韓國混合泳招牌選手金瑞英將與世界最強選手霍斯祖展開真正對決. July. 20, 2019 07:33. by 金培中 wanted@donga.com. 被譽為“遊泳之花”的遊泳比賽項目即將於21日拉開帷幕，光州世界遊泳錦標賽的氣氛也越來越濃。其中，被認為在女子個人混合泳項目上有望獲得獎牌的韓國遊泳名將金瑞英(25歲•慶北道廳•友利金融集團，音譯)和將在金瑞英出戰的200米、400米個人混合泳項目上與她展開直接對決的女子混合泳世界第一人卡汀卡•霍斯祖(30歲•匈牙利)的真正較量備受人們關註。 兩人的對決也被稱為“大衛和歌利亞”的對決。雖然說金瑞英在去年亞運會上獲得了金牌(200米個人混合泳)，但是她要面對的霍斯祖是完全不同層次的選手。霍斯祖(175厘米)和金瑞英(163厘米)的身高差距也超過了10厘米。過去在國際比賽中曾見到過霍斯祖的遊泳工作人員說，“胸脯很厚，闊背筋發達，實際看起來體格更大。” 見到“人生教練”後，兩位選手的狀態呈上升趨勢，從這一方面看，兩人非常相似。金瑞英於2013年加入慶北道廳隊，與金仁均(音譯)教練見面後收拾好了垮掉的身體，從2017年左右開始成長為可以挑戰世界舞臺的選手。在去年的亞運會200米個人混合泳比賽中，她還擊敗了當時保持著賽季世界最好成績的日本選手大橋悠依(24歲)，獲得了冠軍。在此前進行的400米個人混合泳比賽中，她也出人意料地獲得了銀牌。 在2009年羅馬世界遊泳錦標賽400米個人混合泳比賽中獲得金牌後，霍斯祖與世界大賽冠軍多少有些距離，2013年她與私人教練結婚後，迎來了自己的黃金時期。從2013年世界遊泳錦標賽開始，連續三屆個人混合泳(200米、400米)王座都被占霍斯祖占據。在2016年的裏約奧運會上，包括個人混合泳在內，她在100米仰泳項目上也摘得了金牌，成為三冠王。在光州亞運會上霍斯祖將向個人混合泳4連冠發起挑戰，但一方面她已經進入了作為遊泳選手來說算是老將的30多歲年齡，而且去年她和曾與自己一同經歷全盛期的丈夫分手等，出現了變數。 之前兩位選手在今年4、5月舉行的國際遊泳聯盟(FINA)遊泳冠軍賽上見過兩次面。在200米個人混合泳比賽中，霍斯祖連續兩次獲得金牌，金瑞英獲得銀牌。 此後，金瑞英為了備戰在國內舉行的大賽，在鎮川選手村進行訓練；霍斯祖則在氣溫及濕度與韓國相近的新加坡進入了最後的淬火階段。 金瑞英和霍斯祖分別於17日和18日抵達光州，為決戰做準備。以遊泳項目第一天(個人混合泳200米預賽•半決賽)為開始，計劃在大賽最後一天(400米)展開巔峰對決。慶尚北道廳教練金仁均表示：“在鎮川選手村進行的40多天的最後階段訓練按計劃進展順利。與亞運會時相比，瑞英的體能狀況有所好轉，狀態不錯。”

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