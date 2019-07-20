現代汽車工會勞資談判宣告破裂 啟動罷工程序. July. 20, 2019 07:33. by 池民九記者 warum@donga.com. 現代汽車工會宣布今年工資及團體協約(勞資談判)團體交涉決裂，並啟動罷工程序。如果現代汽車工會真的展開罷工，這將是自2012年以來連續8年罷工。 19日上午，全國民主勞動組合總聯盟(民主勞總)金屬工會現代汽車支部在蔚山北區蔚山工廠本館舉行的第16次團體交涉中，在會議開始30分鐘後宣布協商破裂，離開了談判現場。 因為工會要求資方提交工資團體協約提案，但資方拒絕。現代汽車勞資雙方從5月開始進行了交涉，但就工資體系改編等問題，雙方未能縮小分歧。工會要求將基本工資提高5.8%(12.3526萬韓元，年薪晉升部分除外)，並支付當期凈利潤的30%的獎金等。另外，工會還主張延長退休年齡、獎金反映基本工資等。資方交涉代表、副社長何彥泰表示公司不能接受這樣的要求，“經營業績不好，凍結工資是不可避免的。”工會將於22日向中央勞動委員會申請協調勞動爭議，並於23日召開臨時代議員大會，決意阻止爭議行為的發生。從29日開始，將以全體工會成員為對象進行爭議行為表決投票。如果中央勞動委做出“停止協調”的決定，爭議行為議案以過半數的贊成票通過，工會將承認爭議權。 除勞資談判之外，勞資雙方當天還舉行了雇用穩定委員會全體會議，決定增產大型運動型多功能車(SUV)Palisade。最快從8月末開始，不僅是蔚山第4工廠，第2工廠也將開始生產Palisade，預計年生產量將比現在增加5萬輛，達到15萬輛的規模。

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