這次是美國擊落伊朗無人機，局勢“壹觸即發”. July. 20, 2019 07:33. by 李世亨 turtle@donga.com. 美國在18日（當地時間）上午10時左右在中東霍爾木茲海峽擊落了壹架伊朗無人機。這距離上個月20日伊朗擊落美無人機過去約壹個月。另外，美國也為封鎖霍爾木茲海峽成立了多國護衛聯合體，中東進入了壹觸即發的緊張狀態。 據美聯社等媒體報道，美國總統特朗普當天在華盛頓白宮向媒體表示，“剛剛發生了‘大事’”，親自通報了擊落無人機的消息。他說：“壹架伊朗無人機在距離約914米外接近美國海軍兩棲攻擊艦‘拳手’。該無人機多次無視讓它離開的信號，並威脅到‘拳手’及船員的安全。立即將它擊落了。”美國國防部發言人喬納森·霍夫曼也表示，“這壹防禦措施旨在保障艦艇和船員的安全”。 特朗普在宣布擊落伊朗無人機之前，還在白宮辦公室聲稱：“在貝拉克·奧巴馬執政時期的2015年與伊朗簽署的核協議非常短期。需要100年效力的協議。”他接著批評稱：“（如果達成短期協議，）伊朗將在未來幾年內走上擁有核武器的道路，這是不能接受的。當時的協議是災難性的。”他說：“伊朗正在後退。不是因為愛美國而後退，而是因為沒錢而後退。伊朗的通脹率為75%，原油也幾乎賣不出去”，暗示將加強經濟制裁。 特朗普總統當天還強調，為確保在霍爾木茲海峽航行的船只的安全，有必要成立“多國護衛聯合體”。他敦促說：“其他國家也有本國船只在霍爾木茲海峽必須進行保護。邀請今後與美國壹起工作。”美國國務院和國防部將於19日以駐華盛頓外交團為對象舉行相關說明會。據悉，已經從幾個國家收到了參與意向。霍爾木茲海峽是世界日均原油海上運輸量（約5300萬桶）的約32%通過的原油運輸核心通道。 伊朗立即表示強烈反對。伊朗革命衛隊總司令侯塞因·薩拉米在訪問海峽附近的海軍基地時說，“如果敵人誤判，將把防禦戰略轉化為進攻”。副司令阿裏·帕達比警告說，“美國船只每次進入波斯灣（海灣），都會感覺就像來到了地獄”。另據報道，伊朗當天以涉嫌走私石油為由扣押了14日接到遇險信號後獲救的巴拿馬籍油輪“裏亞號”及12名船員。美國國務院回應說：“立即釋放相關船只和船員。” 只是能感覺到暗地裏為解決問題的動向。據《衛報》等媒體報道，伊朗外交部長賈瓦德·紮裏夫在紐約伊朗駐聯合國代表處說：“如果特朗普總統希望得到更多，伊朗也可以批準‘進壹步協議’。他可能會解除制裁。” 附加協議是指賦予國際原子能機構更大的伊朗核視察權力。壹些人認為，伊朗可能會為解除制裁打出“允許永久核視察”的牌。

한국어