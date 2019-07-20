進入第二回合的日本出口限制，既要周密應對，也要私下對話. July. 20, 2019 07:33. . 本月1日，日本政府宣布將加強對韓出口限制，由此引發的韓日貿易糾紛出現了長期化跡象。日本外相河野太郎昨天召見韓國駐日大使南寬杓，就韓國沒有同意成立處理征用賠償問題的仲裁委員會表示強烈抗議。之後他還發表了“將謀求對韓國采取必要措施”的談話。雖然沒有具體說明“必要措施”是什麽，但有分析認為，這可能包括向國際審判法院提起訴訟和加強貿易限制等。 對此，韓國政府反駁稱：“我們既不能同意日本政府的單方面和恣意主張，也沒有必要受相關要求的約束。”此前，政府以行政部門不能介入司法部門判斷和在兩國間磋商尚未結束的情況下啟動仲裁委員會不合適為由，拒絕了日方的要求。取而代之的是，提出了由韓日企業籌集基金支付精神損失費的“1+1方案”，並表示“所有提案都可以提交到談判桌上”，采取了開放的姿態。 對日本出口限制的長期化，國際社會也持批判態度。英國經濟周刊《經濟學人》網絡版昨天就日本的行為批評說，“這是在地緣政治背景下的近視自殘行為”，並表示，“韓日有必要在（歷史戰爭中）後退壹步”，強調目前的損失尚且有限，現在緩和為時不晚。 21日日本參議院選舉結束後，韓日將於23日至24日在世界貿易組織展開攻防戰。24日，包括“白色清單”相關的聽證會在內，日本將正式展開追加制裁的行動。日本政府似乎在出面管理情況。外務省針對海外媒體展開了說明會等輿論戰，經濟產業省通過日本廣播協會（NHK）傳達說：“如果不存在轉用於軍事的擔憂，將迅速批準出口。”韓國也應該周密準備，同時通過與對方的私下接觸，進行安靜的外交。 堪稱1965年以來最糟糕的韓日關系已經超越了政府間的矛盾，國民對對方國家的感情也在惡化，這壹點更加令人擔憂。兩國政治圈內也有不少跡象顯示，有人試圖惡意利用這壹舉動，通過強硬基調來提升氣氛。應該警惕連健全的批評都扣上“賣國”帽子或感情用事的做法。韓日兩國領導層都應管理好矛盾使之不再惡化，同時在私底下進行交涉。

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