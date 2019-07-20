炎熱和憤怒有關. July. 20, 2019 07:33. . 汗流浹背地吃完午餐，嘴裏嘟囔著熱，著急忙慌回到醫院，預約的“新患者”卻“No Show（沒有露面）”。電話也打不通。正說著這也是有可能的，電視臺打來了電話。說是因為臺風周六地方上的露天演出取消了。騰地壹下火就上來了。患者最多的星期六休診，還訂了火車票和民宿，哥哥還許下豪言壯語說要請客，反而讓本該周末掙錢的弟弟們白費了勁。憤怒是為了自我保護的感情。動物在受到身體受到傷害或威脅時，會感到憤怒。當自己的價值被無視或受到損害時，人類也會憤怒。當倫理和信念被否定時，雖然也會感到憤怒，但並不常見。比起這些，當人們想將無視和受害導致的憤怒正當化時，經常談論倫理和信念。 憤怒由大腦中央被稱為“扁桃”拇指指甲大小的機關負責。扁桃對於憤怒的反應會持續2秒左右。生氣時，最好在內心數到十之後再作反應，這是有科學根據的。扁桃處理憤怒、恐懼和不安。因為本質是相同的感情。值得壹戰的是憤怒，無法戰勝時是恐懼，狐疑不定時就是感覺不安的狀態。 扁桃啟動後，交感神經會亢進，身體會興奮起來。如果在做壞事時被教導主任發現，就會感到呼吸急促，惡心，身體發熱，出冷汗，口幹舌燥。如果氣溫升高，身體就會變得和憤怒時差不多的狀態，很容易因小事發火。因為人類是單純地把“相似的東西”斷定為“相同”的動物。這是想辯解說，我是因為中暑才忍不住生氣的。難道電視臺的人帶來了臺風？首爾這樣的大城市比東南亞熱。瀝青噴出熱氣，還會出現熱帶夜現象。大城市的人們現在要忍受又壹個炎熱的夏天。如果能互相讓步，互相照顧，預防和調節憤怒情緒，就能夠迎來稍微不熱壹點的夏天。 調節憤怒的基本，是三思之後再說。如果對方做出令人不愉快的言行，首先要確認是不是我弄錯了，如果還是這樣就再去確認是不是對方的失誤或習慣。如果第三次還是這樣，要冷靜地用語言確認是不是有意惹我生氣。那麽大部分的憤怒就可以得到調節。要想做到這壹點，就要在內心若幹次數到十，要擺脫現狀，冷卻自己的熱度，要熟悉漸進的放松療法。應該多想想適當的應對。為了緩解緊張，也需要幽默。“The Lovin' Spoonful”。“喜悅壹滿勺”，表現了給咖啡裏加上滿滿壹勺糖時的滿足感。希望妳殺壹殺性子，過壹個甜蜜的夏天。今天介紹的《城市之夏》是流行歌曲中首次使用城市實際噪音的歌曲。在歌謠界，我可能不是第壹個制作《在市政府前面的地鐵站》的。

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