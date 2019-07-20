青瓦臺：“包括韓日軍事情報協定在內，討論所有選擇”. July. 20, 2019 07:33. by 韓相俊記者、常駐華盛頓記者 李正恩 alwaysj@donga.com,lightee@donga.com. 青瓦臺國家安保室長鄭義溶就日本經濟報復表示，韓國可以重新討論韓日軍事情報保護協定。針對這壹講話，青瓦臺相關人士表示：“（關於延長協定）沒有做出任何決定，我們正在研究（與此有關的）所有選項。” 該人士19日接受記者采訪時，就“除了自動延長協定之外，還可能有其他選項嗎?”的提問表示，“我說的是所有選項”。2016年11月生效的《韓日情報保護協定》每次延長壹年，如果韓國和日本中有壹個國家在到期90天前即下個月24日通報終止，該協定將被廢除。 該人士還補充說：“將從客觀的角度，從質和量上周密地觀察通過《韓日情報保護協定》與日本交換的（對朝等安保相關）情報，將分析該協定（對韓國）有多大幫助。”這暗示著，與日本的出口限制措施無關，只是客觀地考慮協定的實際利益，有可能作出自動延長協定以外的選擇。對此，青瓦臺另壹名相關人士也表示：“《韓日情報保護協定》與日本的經濟報復措施沒有聯系。” 青瓦臺提出重新考慮韓美日三角安保核心之壹的《韓日情報保護協定》後，美國特朗普政府對此反應敏感。美國國務院發言人辦公室18日（當地時間）就“美國之音”廣播電臺的相關提問表示：“我們完全支持《韓日情報保護協定》。這是實現朝鮮完全無核化的重要手段。”該相關人士還表示：“韓國和日本的雙邊或包括美國在內的三國正在為東北亞的安全和繁榮進行合作”，“應對共同威脅的情報共享能力是這種合作中的重要部分。”

한국어