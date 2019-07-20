用眼睛去看的時候未曾察覺，令人驚奇的聲音的世界. July. 20, 2019 07:34. by 柳允鐘=文化專門記者 gustav@donga.com. 大海和大山向人招手的夏天。今年也會有很多人在休假地用各種回憶填滿腦海。然後會說。一望無際的蔚藍大海、蜿蜒曲折的茂密森林、沁人心肺的清涼溪水。但回來後，很少有人會回想起“清脆的波濤聲、森林裏的鳥聲、山谷裏的水聲”。因為我們的經驗和記憶大多依賴於視覺。 這本書可以被叫做講述有關聲音的所有東西的“面向普通人的音響學”。通過九個章節，告訴人們這裏有豐富的回聲、有古代劇場和遺址、動物的叫聲、沙丘和瀑布發出的神秘聲音、世界上最安靜的地方、現代人工水的聲音。因此也可以稱其為“用耳朵體驗的世界旅行”情報書。 登上倫敦聖保羅大教堂的圓屋頂，可以聽到站在對面的人說的悄悄話。事實上，許多由拱頂或圓頂形狀的結構物都是如此。因為聲音繞著球面的邊緣，不會往裏走。漫步在冰面上時，聽到沙沙的響聲，就知道冰是否安全。如果與管弦樂隊舞臺上調音的雙簧管聲音(A音)相似，就很安全；但如果接近五音上的E音，則代表冰厚只有5厘米左右，所以要小心。 在可容納數萬名觀眾的希臘羅馬時代劇場，即使沒有擴音裝置，也能舉行演唱會。借助於科學，用經驗創造出了令人驚奇的音響效果。但古代人有時也會犯錯誤。凱撒的親信維特裏烏斯主張“如果把花瓶放在劇場各處，就能聽清演員的聲音”，實際上很多劇場都模仿了。但現代的實驗結果卻顯示，花瓶不能帶來一點兒效果。 動物唱的最美歌曲是什麽？西方認為是夜鶯的聲音。在草叢中生活的夜鶯，比起外貌，更進化了歌曲。1924年，BBC廣播播放了模仿大提琴演奏家的演奏的夜鶯之聲，從而獲得了很高的人氣。另一方面，最喧囂的生命體是什麽？非洲蟬就是其中之一。其聲音大小與鑿巖石的鑿巖機相似。 介紹全世界的“音響地標”時，介紹韓國的聖德大王神鐘的部分令人欣喜。神秘聲音的秘訣是什麽呢？對稱稍有出入，類似的頻率之間就會發生幹涉(脈沖)。如果是西洋鐘匠人，肯定想調成對稱，所以就無法得到神秘的聲音。 作者提議打開現代人的感受力的“聲音工作(Soundwalk)”。不用說什麽，一邊散步一邊集中精力聽周圍傳來的聲音就可以了。集中註意力聽汽車噪音中間傳來的鳥揮動翅膀的聲音、人們的竊竊私語、大廈之間吹來的風聲，就會打開一些只用眼睛看無法體驗到的新空間。 原題《聲音之書：關於世界聲音奇跡的科學》(TheSound Book:The Science of the Sonic Wonders of the World•2014年)。

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