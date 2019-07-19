在月球上采集“核聚變能源原料”. July. 19, 2019 07:57. by 尹新英 東亞科學記者 ashilla@donga.com. 20日是人類首次踏上月球50周年紀念日。美國“阿波羅11號”探測器於1969年7月16日發射升空，經過3天的飛行後抵達月球軌道，7月20日，宇航員尼爾·阿姆斯特朗和伯茲·奧爾德林在月球表面著陸。 50年後的今天，世界各國再次關註月球。繼今年年初中國首次向月球背面派遣無人探測船後，4月份以色列企業“太空 IL”作為民間企業首次嘗試了無人登月。美國宇航局正在制定2024年再次派人登上月球的計劃。韓國計劃在2021年以後發射第壹艘無人月球軌道飛船。 探月對科學界來說也是壹個機會。它可以在著陸船或軌道船上搭載科學設備，從而獲得以前得不到的數據。美國宇航局從明年開始將啟動民間企業開發的9艘登月飛船送往月球的新型“商業登月載體服務（CLPS）”項目。其目標，是在執行載人探月任務之前，更詳細地研究月球表面和環境。目前，首批3艘著陸船的選定工作已經結束，美國航天企業的著陸船也已分別選定。韓國也將參與該項目，並參與今後的載體開發。韓國天文研究院和美國宇航局5月仍達成協議，決定共同開發計劃於2023年至2024年發射的著陸船載體。為此，天文研究院從11日開始面向國內科學家征集載體提案意向書。 月球獨特的環境之壹，科學家認為，是蓋滿月球表面的細土“月球表層土”。由於月球沒有大氣，微細的隕石或太陽釋放粒子會到達表面，不斷擊碎月球的表面。據推測，在被稱為“宇宙風化”的這壹過程中，形成了月球地表層土。但是根據月亮的特定地區，表層土的顏色、大小、堆積形態等各不相同，其原因幾乎沒有被查明。 天文研究院宇宙科學本部長崔英俊（音譯）和慶熙大學宇宙科學系教授金聖洙（音譯）、研究教授沈采京（音譯）組成的團隊，是集中研究月球表層土特性的國內代表性研究團隊。他們通過宇宙風或太陽風的入射角度、泥土的成分變化等，查明了表層土的亮度或顏色不同的原因。 研究團隊最近正在開發將由韓國月球軌道船搭載的科學裝備“偏光照相機”。偏光指的是光波向特定方向振動的性質。如果知道偏光程度的最大值，就可以推測出月球表層土粒子的大小。研究團隊將以此為基礎研究月球表層土的宇宙風化狀態。沈采京教授解釋說：“在月球探測船上正式安裝偏光照相機，制作偏光地圖，尚屬首次”，“這是韓國可以主導的月球科學研究。” 月球資源也是活躍的研究主題。韓國地質資源研究院地質研究中心責任研究員金京子（音譯）最近訪問了月球上被認為是未來能源資源的“氦-3”豐富的地區。氦-3是21世紀30年代以後有望商業化的核聚變能源的原料，由於地球埋藏量極少，因此壹直被認為是從太空中采集的首選資源。 金京子領導的團隊註意到，太陽制造的氦-3如果飛到月球上，很容易被氧化鈦和鐵等特定礦物質捕獲。對這些礦物的分布進行調查，可以間接推斷氦-3的含量。金京子團隊通過印度和美國探測船的光學測定資料，詳細測定了這些礦物的分布情況，並以此為基礎獲得了精密的氦-3含量地圖。 研究小組在氦-3含量地圖中找到了6個富含氦-3的月球區域，並提議尤其把其中氦含量高、地形平坦的“格裏馬爾迪”和“利巧裏”環形山（均為音譯）等兩處作為未來探測船將要訪問的候選地。金京子表示：“計劃要求科學界用裝載在韓國月球探測船上、拍攝著陸候選地的高性能照相機對該地區進行詳細調查。”

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