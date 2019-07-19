朝野壹致同意開展“超黨派對日外交”，在“外交解決方案”上也要碰頭. July. 19, 2019 07:58. . 文在寅總統和朝野五黨代表昨天在青瓦臺會面，就日本的經濟報復措施達成壹致意見，決定把重點放在外交解決上，采取超黨派的應對措施。三方還決定以與政府進行緊密溝通為前提，成立國會層面的特別委員會。但是，就解決韓日矛盾的具體外交解決方案，朝野之間出現了溫度差。 朝野兩黨在青瓦臺會晤中原則上達成壹致意見，決定采取超黨派的冷靜沈著的應對，這是值得肯定的。同時，青瓦臺表示，“所有提案都可以提交到談判桌上”，表示為了外交解決可以采取“靈活應對”的立場，也是值得慶幸的。此前，韓國政府壹直提出由韓日企業籌集基金，向強制征用受害者支付精神損失費的“1+1方案”，但韓國政府表示不會壹味地堅持這壹方案，表現出對外交磋商保持開放的姿態。 據悉，除了“1+1方案”外，韓國政府還在考慮，由韓國政府和企業以及日本企業參與的“2+1方案”和韓日企業向已經勝訴的受害者支付精神賠償，此外的受害者由韓國政府負責的“1+1+α方案”。昨天是日本要求設立第三國仲裁委員會的答復時限，但韓國政府沒有做出回答。日本媒體報道說，雖然日本壹再表示，如果韓國不答應仲裁委員會的要求，只能向國際法院提起訴訟，但就起訴時間，日本將暫時關註韓方的應對。 韓國政府表明了通過磋商靈活解決的立場，因此日本也應該收起單方面的報復措施，改變態度表現出坐到談判桌前的姿態。但是很難期待馬上就會有看得見的態度轉變。本周末日本參議院選舉結束後，在下周的日內瓦世界貿易組織壹般性理事會上，預計韓日之間還將展開攻防戰。在日本，旨在將韓國排除在“白色名單”之外的相關程序正在進行之中。 但是，在這種喧囂中，兩國間應該通過幕後接觸進行安靜的外交。日本內部對報復措施會成為傷害本國企業的“回頭鏢”的擔憂也正在逐漸擴散，安倍政府也不會壹味走進死胡同。韓國政府更應該致力於獲得包括在野黨在內的政界的合作。因為韓日的歷史問題，只有得到受害當事者和國民的同意，才能得到真正的解決。

한국어