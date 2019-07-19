黃義助出國前往波爾多美國季前訓練營，“在歐洲賽場的首個賽季，我要爭取進球上雙”. July. 19, 2019 07:58. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “我會盡快適應新球隊，爭取取得兩位數的進球。” 在法國足球甲級聯賽波爾多建立新家的黃義助(27歲)堂堂正正地表明了決心。近日，黃義助與波爾多隊簽約4年，將進軍歐洲賽場，18日，他前往波爾多隊的季前訓練營地美國華盛頓。 黃義助(國家隊A級比賽27場8球)是韓國國家足球隊“本托號”的招牌前鋒。上賽季效力大阪鋼巴隊(日本)的他以16粒進球排名日本J聯賽射手榜第3位。去年在雅加達-巨港亞運會上獲得金牌後，他甚至得到了兵役優惠，此前一直受到來自中東、中國、美國等多個國家的球隊拋出的“橄欖枝”。黃義助的經紀人表示：“阿聯酋、卡塔爾聯賽的球隊甚至提出了年薪400萬美元(約47億韓元)的豐厚條件。不過黃義助沒有選擇中東之行，因為他進軍歐洲的夢想很大。” 據悉，黃義助在波爾多的年薪為180萬歐元(約24億韓元)。黃義助說：“從挑戰者的立場出發，我想踢球。(歐洲)有很多優秀的球隊和球員。我想和他們碰撞，學到很多東西。” 上賽季，波爾多隊排名聯賽第14位，由於鋒線表現不佳，整個賽季球隊只攻入了34球。KBS解說員韓俊熙(音)表示：“波爾多急需恢復攻擊力，因此預計等待新引進的球員適應球隊的時間不會太長。當黃義助有出場機會時，他必須利用自己擅長的射門能力等，展現出100%的競技水平。” 當天，黃義助前往仁川國際機場，會見了韓國國家足球隊主教練保羅•本托。本托主教練是在前一天參加完在馬來西亞舉行的2022卡塔爾世界杯亞洲區第二輪預選賽分組抽簽儀式後回國的。黃義助說，“本托教練鼓勵我好好表現再回到國家隊。” 黃義助今後能否以在波爾多的出色表現為基礎進軍英超(EPL)等聯賽的豪門球隊，也備受關註。黃義助說：“我當然夢想前往更大的舞臺，但現在我的首要任務是在法國獲得實力的認可。我希望能在法甲聯賽中展現出最好的表現。”

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