“另類K-POP樂隊”7人組合嘻哈團隊“Balming Tiger”. July. 19, 2019 07:58. by 林熙允記者 imi@donga.com. “世界上獨一無二的另類K-POP樂隊。請那樣稱呼我們。”(Sanyawn•總制作人) 15日下午,在首爾麻浦區的胡同裏。最近最熱門的7人組合嘻哈團隊“Balming Tiger”成員們就像當初盤踞在胡同裏的怪物一樣,散發著不可思議的獅子吼。如果說20世紀80、90年代在西歐盛行的“另類搖滾”敢於在悠久的搖滾歷史中提出備選方案的話,那麽他們就是閃電般地出現並宣布自己是K-POP的替代者。 諷刺與冷笑交織的奇怪MV和音樂,讓他們受到了國內外的關註。去年發表的《I'm Sick》作為還沒有發行正式專輯的新人,破例地入圍今年的韓國Hip-Hop大獎候選名單,掀起了不少波瀾。 “樂隊是2017年成立的。在首爾弘益大學附近的‘虎媄花房’建築304號內。與嘻哈中指朋友的俗語‘homie’重疊,因此從出生開始就非常絕妙。隊名的意思是推翻虎標萬金油(tiger balm)。” 他們標榜無國籍亞洲文化。MV是韓國黑幫電影、網絡廣播、香港Noir並存的奇怪世界。去年新加入的Rapper Omega Sapien似乎濃縮了復合色彩。他出生在韓國,在中國上小學,在美國上初中,在日本上大學。目前慶應大學經濟系休學中。 就像“綠色哥斯拉”的別名一樣,他留著草綠色的運動短發,和Unsinkable(制作人)一起不停地玩玩具槍。 擔任說唱歌手、影像導演、制作人的成員們來自首爾、釜山、光州、全北全州等不同地區。 Balming Tiger上個月在英國倫敦、法國巴黎和蘭斯進行了巡回演出。法國大眾文化專門雜誌《CONVENI》稱他們為“驚人的發現”,對他們大加贊賞。本月初他們還與K-POP偶像組合混在一起,參加了“K-CON紐約”活動。另外他們還參與了“什麽叫另類k-pop”的訪談。 加入樂隊前曾是音樂制作公司職員的制片人Sogumm說:“公司裏‘請不要做’太多。我們的優勢是成員之間不說‘不讓做’這樣的話。” DIY(do it yourself•按你自己的方式去做)算是唯一的鐵律。 “對於熱愛亞洲文化的人來說,夢想成為渠道平臺。在嘻哈組合中停下來,因此我們的存在很有意義。” 20日,在首爾龍山區現代信用卡的Understage將舉行“Balming Tiger Party”。從晚上9點開始,足足有7個小時的演出時間。 “在世界文化的主流中成為像李小龍一樣的亞洲旋風的標誌是我的夢想。”(Omega Sapien) 今年推出的單曲《Armadillo》是諷刺潮人(Hipster)的歌曲。 “犰狳(armadillo)不是披著盔甲出生嗎?與其他人喜歡的名牌不同,我們的存在本身就是名牌。Love Your Self!" (Omega Sapien) “你看!我們不是和K-POP一脈相通嗎?”(Sanyawn)

