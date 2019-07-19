美國眾議院：“為了美國的利益，再次確認了韓日關系的重要性”. July. 19, 2019 07:58. by 華盛頓=李晶恩、金貞安 常駐記者 lightee@donga.com. 美國眾議院外交委員會17日(當地時間)通過了再次確認韓美日三角合作，敦促面向未來的韓日關系的決議案。由於日本方面采取的限制出口措施，使得韓日矛盾處於激化狀況，在這樣情況下，美國議會強調解決事態的必要性，備受關註。 眾議院外交委員會當天舉行全體會議，一致表決通過了包括該決議案在內的多項議案。只待本會通過就會正式生效。參議院已於4月通過了同樣內容的決議案。 決議案中包含韓國和日本是美國外交、經濟、安保利益及印度太平洋地區發展的重要同盟的內容。決議案說明稱：“美日及韓美同盟是應對‘平壤政權’威脅等維護亞洲地區穩定的必要基礎。韓國、美國、日本是解決世界性挑戰不可或缺的夥伴，也是防止大規模殺傷性武器(WMD)擴散的重要力量。” 另外，決議案指出朝鮮持續違反國際法和侵犯人權，並強調“為加強三國間的外交安保合作，制定和實施戰略非常重要”。尤其是對於韓美同盟，將其形容為“用鮮血構築的(forged in blood)”。 接著，決議案明確指出，“眾議院再次確認了美國及韓美同盟在增進印度太平洋地區和平、穩定、安全方面所起到的重要作用。”另外還再次確認了根據《美相互防衛條約》保衛韓國的約定。接著，再次敦促韓日兩國改善關系，“為了支持美國外交、經濟、安保利益及印度太平洋地區發展的開放、廣泛的系統，再次確認了建設性、面向未來的韓日關系的重要性。” 眾議院外交委員會主席埃利奧特•恩格爾在當天的發言中表示：“韓日矛盾日益加深，這種情況令人非常擔憂。恢復韓國和日本兩國及與美國的合作能力，敦促探尋往前的路。” 眾議院外交委員會亞太小委員會委員長布拉德•舍曼當天在華盛頓舉行的韓裔美國人基層會議(KAGC)年度大會上對記者說：“兩國都是美國的重大同盟國。只有整理過去，才能走向未來”，實際上偏袒日本一方。

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