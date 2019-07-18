一個想成為日本人的朝鮮女人的悲劇. July. 18, 2019 09:12. by 金起允記者 pep@donga.com. “偵探小說加頓雇女(下女)絞死事件、連夜殺掉別人家的雇女......據說在明室被絞死，臉部和其他被他殺的地方也很多。” (1931年8月4日《東亞日報》) 日本帝國主義強占時期令韓半島陷入沖擊的殺人事件，與特殊音像、影子相遇，在舞臺上像魔法一樣再現。話劇《那時，邊洪禮》講述了一個韓國人為了活得像個人，想要成為日本人的欲望的故事。 這不禁讓人聯想起不依靠新勢力(新派)的當代韓國人淒慘的自畫像。去年首演時被韓國戲劇評論家協會評選為“年度話劇Best 3”，6月在西班牙馬德裏結束邀請演出後再次拉開了帷幕。 釜山的一位日本家庭女傭邊洪禮是放棄韓國人的認同感，戴著日本人面具生活的人物。與想象著有一天自己也會受到同等待遇的期待相反，日本人卻忙於利用她，並被卷入“桃色事件”而被殺害。 盡管他殺的情況和痕跡非常明確，但日本嫌疑人被判無罪，真相也就此止步。 與沈重的主題不同，劇情展開的方式非常活潑，近乎娛樂。在演員的喜劇動作中，其他演員如無聲電影後期錄音一樣，詮釋了詼諧的聲音。利用塑料、白菜、樹木、皮鞋等各種道具的音響和誇張的身體動作巧妙地配合在一起，觀眾笑聲不斷。奇特的影子，再加上燈光的演繹，整個80分鐘的放映時間，都充滿了看和聽的味道。展開方式雖然愉快、輕松，但是不破壞劇情本身這一點很有魅力。因為故事情節的展開沒有多余的冗言。偶爾演員們從“遊戲的層面”出發，不必要地走向觀眾席，或者引發誇張的笑聲和掌聲。只要稍微精減一下這種“贅肉”，就能夠超越評論界，成為觀眾心目中的最佳“復古劇”。截止到21日，首爾大學路Arco藝術劇院大劇場。票價為3萬韓元。15周歲以上可觀看。咨詢電話：1600-2238

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