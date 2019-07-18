朝鮮對韓美軍演挑刺兒，是在對板門店會晤的意義抹黑. July. 18, 2019 09:16. . 朝鮮外務省發言人前天就預定於下個月舉行的韓美聯合軍演（同盟19-2）表示：“同盟19-2演習將對朝美工作磋商產生影響。”該發言人接著主張：“中止韓美聯合軍演，是美國總統特朗普在新加坡會談中親自承諾並（於上個月）在板門店再次承諾的問題。”這是在恐嚇，如果韓美按計劃進行演習，不僅中斷無核化工作磋商，還會重啟核武器、導彈試驗。 朝鮮提到的“同盟19-2”演習是韓國軍隊主導實施的韓美聯合危機管理演習。這是去年廢除的韓美“乙支自由衛士”演習的替代品，是把重點放在防禦的常規訓練。更何況，朝鮮還在為檢驗韓國軍隊戰時作戰控制權轉換能力而實施的演習上挑刺找碴，實在是無理取鬧。 朝美首腦在上個月30日的板門店會晤中決定，在兩三天內重啟無核化工作磋商，但兩周過去了，工作磋商仍然杳無蹤影。美國甚至全權委托朝鮮選定談判場所，但朝鮮沒有選擇場所，而是打出了新的威脅牌。美國國務卿邁克·蓬佩奧向朝鮮施壓稱，“希望帶著從未有過的想法來到（談判）桌上”，朝鮮反而針鋒相對，雙方展開鬥氣。 朝鮮此次將矛頭轉向美國，是將（取消）韓美聯合軍演作為無核化工作磋商的前提條件。也就是說，這是為了在重啟談判之前多拿到壹點。也有分析認為，這從側面證明了朝鮮在2·28河內會談破裂後改變工作磋商人員和戰略的情況下，內部還沒有做好談判的準備。 韓美斷然拒絕朝鮮的要求，並表示演習將如期舉行。萬壹發現朝鮮今後想與美國進行直接交易而中斷韓美聯合軍演的情況，就不能置之不理。朝鮮在排除韓國政府的情況下，只通過與美國的工作磋商就所有問題做出決定，這意味著要切斷預想中韓國的牽制。也有必要確認特朗普總統是否像朝鮮主張的那樣，在板門店會晤中承諾了中斷韓美聯合軍演。只有韓美間的情報共享更加緊密，密不可分，才能控制朝鮮的“小算計”。

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