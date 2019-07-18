用死亡完成的畫作. July. 18, 2019 09:17. . 有比時間更公平的嗎？每天24小時對所有人都壹樣。只是那時間怎麽用還是有區別的。來自日本的概念美術家溫川羅（音譯）用畫來記錄自己的壹天。但是，他的畫沒有任何圖像，只是寫上了日期。也許人們會奇怪這算什麽藝術，但他憑借這壹“日期圖”而享譽全球。 他於1965年定居紐約，1966年1月4日開始創作《今天》系列作品。雖然所做的全部事情只是在畫布上寫上制作當天的日期，但是和看上去不同，這也需要付出很大的努力和時間。先用四層均勻打底，再用白顏料將日期塗到七次。8個規格化的畫布大小，底色單色，單日最多3幅等作品，都是按照作者規定的規則制作的，到當晚12時為止，尚未完成的畫被廢棄。每幅畫的背面和保管箱上都貼著當天的新聞稿。因此，他記錄的日期可能是平凡的壹天，但也是越南戰爭結束、9·11恐怖襲擊，或者人類歷史上發生大事的日子。 他曾是旅行狂人，為了方便，畫了很多寬25厘米左右的小畫，但在1969年例外地完成了3幅長2米多的大型畫。這些都是紀念人類首次登月那天的作品。對於排除所有美術表現或個人感情，只按照規則進行創作的他來說，這壹歷史性時期也具有與眾不同的意義。 作者雖然誠實地記錄了自己的時間，但極度忌諱自己被記錄下來。不僅公開履歷，連采訪和照片都不允許。甚至年齡也算出自己活過來的天數。出生後活了29771天的他，留下了近3000幅《今天》系列作品後，於2014年7月去世。持續約50年的《今天》畫作，直到他的去世才完成。 美術評論家

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