SJSJ在中國開設百貨壹號店，曾因中國報復韓國部署薩德系統撤出中國. July. 18, 2019 09:17. by 姜昇賢 byhuman@donga.com. 現代百貨店集團的時裝連鎖子公司韓島（音譯）17日宣布，與中國百聯集團簽署了關於女性休閑品牌SJSJ的“中國獨家流通（出口）合同”。韓島當天在中國上海浦東地區“第壹八百伴”百貨商店開設了SJSJ中國壹號店。營業面積84平方米。 此次簽訂獨家出口合同的百聯集團是中國最大的流通集團，在中國全境經營著百貨商店、購物中心、便利店等7000多家賣場。合同期限為5年，預計出口金額約為350億韓元（累計）。通過此次合約，SJSJ預計年銷售額將達到1000億韓元。 此次簽約後，韓島將在今後5年內提供在SJSJ產品供應和品牌營銷等方面的支持，百聯集團將擁有在中國百貨商場及奧特萊開設SJSJ獨家專賣店等SJSJ獨家銷售權。韓島計劃，根據今後市場的反應，擴大出口規模。韓島和百聯集團計劃以壹號店開業為開端，每年在中國主要城市高級百貨商店等新開10個左右店鋪。韓島相關人士表示：“將根據當地顧客的反應，考慮擴大賣場和其他品牌的出口。” 對於應中國國營企業百聯集團的要求而簽訂的此次合同，有分析認為，始於2017年的薩德（THAAD，末段高空區域防禦系統）報復實際上已經結束。此前，韓島曾於2017年與中國杭州誌恒（音譯）實業有限公司簽訂了系統流通合同，但隨著針對薩德系統的報復正式實施，韓島同年提前終止了合同。 值得壹提的是，預計今年中國服裝市場規模將超過美國，衡池、新元（均為音譯）等韓國服裝企業將加快進軍中國的步伐。流通業界相關人士表示：“雖然現在說薩德報復完全結束還為時尚早，但同去年相比已經大為緩和”，“如果情況好轉，我認為會有很多企業重新進入中國市場。”

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