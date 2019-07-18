東道主顏面掃地，“漏掉KOREA字樣的運動服”引發風波. July. 18, 2019 09:18. by 金培中 wanted@donga.com. 圍繞韓國遊泳代表隊的隊服，遊泳人之間掀起了“陰謀論”。大韓遊泳聯盟的內訌雖然提供了借口，但贊助商不知原因的遲緩應對反而引發了更大的爭議。 據悉，在光州世界遊泳錦標賽上出現國家隊用品問題後，雖然聯盟向當地派遣了高層調查團等，進行了應對，但是因贊助企業A公司的怠慢而苦惱。也有聲音說，“被曾經信任的A公司狠狠地坑了一次”。 聯盟和A公司的贊助關系可以追溯到1992年。A公司從那時起開始充當聯盟的正式贊助商，在奧運會、世界遊泳錦標賽、亞運會等主要國際比賽中負責韓國代表隊用品的贊助。 在此期間，聯盟執行部多次更換，但國際品牌A公司作為贊助商一直占據著穩固的地位。 去年7月，新執行部進駐聯盟後，B公司被選定為新的贊助商，並通過了理事會的表決，但經過理事會的決定被推翻的陣痛之後，A公司保住了贊助商的地位。 在此背景下，與新執行部無關的聯盟和A公司的“長期關系”起到了很大的作用。 此次引發爭議的運動服正面左側胸前有太極旗等，是專門為國家隊選手制作的。但是，背面並沒有刻有國家名稱，而是刻著大大的A公司標誌。聯盟相關人士表示：“我們承認我們犯了一百次錯誤。如果這是沒有經驗的贊助商的失誤的話，可以理解，但是因為是數十年間一起參與很多大賽的A公司犯了這樣的失誤，著實讓人難以理解。” 運動服風波出現後，雖然29名遊泳比賽項目代表選手於17日抵達了光州，但沒有向他們發放隊服。理由是還沒有制作好。選手們穿著過去參加其他國際比賽時得到的團服入駐了運動員村。 甚至還出現了這樣的馬後炮話，聯盟將此次大會中要佩戴A公司泳鏡的公告轉告給了遊泳比賽選手團。 此前，泳鏡和泳衣一起一直被認為是可能會對運動員的競技水平產生決定性影響的因素，因此泳鏡交由運動員自己選擇。只有額頭部分有標誌，宣傳效果顯著的遊泳帽采用了贊助商的品牌。對於聯盟的措施，多數代表選手都感到為難，“從來沒有使用過A公司的產品(泳鏡)”。一名知情的遊泳工作人員說：“我們有請贊助公司的要求。聯盟完全控制不了贊助商，只能被眾人群毆。”

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