美國表示“韓美聯合軍演如期舉行”，駁斥朝鮮聲稱妨礙核談判的算計. July. 18, 2019 09:20. by 常駐華盛頓記者 李正恩、金正安 lightee@donga.com,jkim@donga.com. 朝鮮在與美國進行無核化工作磋商之前，突然提出韓美聯合軍事演習的問題，對此，美國特朗普政府表示：“這是美國對韓半島防禦的承諾”，表示將按計劃進行演習。美國明確表示，盡管朝鮮試圖“牽著鼻子走”，美國不會將軍事訓練和無核化談判聯系在壹起。 針對朝鮮外務省譴責計劃於8月份舉行的“19-2同盟”韓美聯合軍演並聲稱“如果（演習）得以實施，將對朝美工作磋商產生影響”，美國國防部發言人大衛·伊斯特本16日（當地時間）表示：“韓國與美國正在為今年秋天舉行這壹聯合軍演做準備。”他在對《東亞日報》的書面質疑答辯中表示：“此次演習是為維持軍事準備態勢和支持朝核談判等外交努力，壹直以來與韓國合作協調的事宜”，“通常進行的此次演習旨在通過加強韓美同盟和韓美聯軍的戰備狀態，顯示美國對於防禦韓半島的承諾。” 美國國防部長提名人馬克·埃斯珀當天在參議院國防委員會為準備任命聽證會而提交的書面答辯書中表示：“聯合演習是維持駐韓美軍軍事準備態勢的必要手段。”他同時強調：“（聯合軍演是）是針對朝鮮任何潛在軍事威脅，保障美國和韓國軍隊能夠共同應對。” 埃斯珀介紹說：“今年2月，韓國和美國的國防部長批準了更加現代化的訓練計劃，以適應朝鮮半島的安全形勢”，“這壹計劃的重點是，即使沒有數十年來依賴的大規模訓練，也要保持軍事準備態勢。”但據悉，完成書面答復的時間是在朝鮮要求中斷“19-2同盟”演習之前。 美國國務院發言人摩根·奧爾特加斯在同壹天舉行的例行新聞發布會上回答有關提問時說，“美國的立場沒有改變。期待重啟與朝鮮的工作磋商。”她說：“希望朝鮮或美國政府不會有人阻止特朗普總統和朝鮮國務委員會委員長金正恩之間的越南（河內朝美首腦會談）承諾。” 她還說：“特朗普總統對在非軍事區與金正恩委員長的對話和會晤充滿信心，並希望國務院對朝政策特別代表史蒂芬·比根和他的磋商小組在幕後悄悄地表現出進展。”她還補充說：“我們想給朝鮮更多的時間和富余。” 朝美雙方的舉動間接暗示了原定於7月中旬進行的無核化工作磋商有可能被推遲。外交消息靈通人士表示：“工作磋商的舉辦場所也還沒有達成協議”，“對於與河內會談當時沒有太大區別的美國談判方案，朝鮮並不滿意，因此很難在本月召開。”另壹名外交消息人士也預測說：“目前水下討論並不理想，工作磋商可能會推遲到下月初舉行的東盟地區論壇（ARF）。”

한국어