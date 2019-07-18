BTS連續三年入圍《時代周刊》評選的“網絡最具影響力25人”名單. July. 18, 2019 09:21. by 孫宅均 sohn@donga.com. 韓國的世界級偶像組合防彈少年團(BTS)連續3年入圍美國時事周刊《時代》每年統計的“網絡最具影響力25人”大名單。《時代周刊》從2015年開始每年發表該名單，參考標準主要是相關人物在社交媒體上的世界影響力、新聞生產和傳播能力等。 《時代周刊》當地時間16日表示，“把防彈少年團、美國民主黨眾議員亞歷山大•奧卡西奧科特斯(30歲)、美國總統唐納德•特朗普(73歲)、歌手愛莉安娜•格蘭德(26歲)、英國王室的哈裏王子和梅根王妃、演員賈達•萍克•史密斯等選為‘網絡最具影響力25人’。”防彈少年團是唯一入圍該名單的韓國人。 《時代周刊》報道稱，“韓國的超級偶像組合防彈少年團現在已經成為了家喻戶曉的名字。得益於在網上瘋狂消費和宣傳他們音樂的數百萬名規模的粉絲俱樂部‘Army’，防彈少年團連續三年蟬聯Billboard音樂大獎的‘Top Social Artist(最佳社交藝人)’部門冠軍。” 接著，《時代周刊》還介紹說：“在最近1年間，防彈少年團的3張專輯登上了‘billboard 200’排行榜的榜首。4月發表的《為渺小之物所作的詩》(Boy With Luv，feat Halsey)MV首次公開後，24小時視頻點擊量就超過了7500萬次。” 特朗普總統最近因對初選眾議員說“請回到出生地”的種族主義歧視發言而引起風波，他和波多黎各裔議員奧卡西奧科特斯同時出現在名單上，也引起了人們的關註。《時代周刊》報道說：“雖然掀起了各種非議之聲，但特朗普總統的推特信息通過互聯網新聞和搜索結果無數次再生產，削弱了對手的影響力。”

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