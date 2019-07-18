“如果韓日間的分工合作消失，對兩國都是損失”. July. 18, 2019 09:22. by 金道炯 dodo@donga.com. 有人指出，雖然政府針對日本的出口限制出臺了材料、零部件國產化的應對策略，但“各自逃生”戰略最終將大大降低韓國制造業的競爭力。韓國貿易協會計劃不久後與其他經濟團體一起向日本政府提交意見書，要求相關單位停止試圖將韓國排除在“白色國家”之外的舉動。 韓國貿易協會會長金英柱(音譯)17日在與記者舉行的午餐座談會上表示：“韓國和日本是相互分工和競爭提高全世界制造業水平的重要軸心。為了防止日本將韓國排除在‘白色國家’之外，將與其他經濟團體一起向日本經濟產業省提交意見書。”貿易協會擁有7萬個會員公司，是韓國最大的民間貿易團體。 金會長表示：“如果韓國的大企業投入材料、零部件的開發和生產，進行國產化，即使需要花費費用，也能在一定程度上克服危機。但這對日本和韓國都沒有好處。” 他強調表示：“在過去數十年間進行合作的韓日間分工合作的緣分真的消失的話，兩國將很難發揮出作為(有競爭力的)制造業核心基地的作用。真的不希望出現這樣的事情。”接著，就出口限制狀況是否會持續下去的問題，他表示：“正在努力防止事態真正發展成那樣。”

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