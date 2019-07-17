墨子的非攻. July. 17, 2019 08:01. by 申茂慶記者 yes@donga.com. 詞典上對和平的定義為“沒有戰爭或沖突的平靜”。把和平放在思維核心的哲學家是墨子。他主張非攻。非攻的意思是，大國不能攻擊小國。問題是在弱肉強食的時代如何予以貫徹。站在弱者和弱小國家的壹邊，這就是他提出的解決方案之壹。 他聽說楚國想要侵略宋國的消息後，不分晝夜奔跑十天趕到了楚國。宋朝是連楚國的十分之壹的大小都不到的小國。經濟實力和軍事力量也同樣弱小。如果說他們有什麽過錯，那就是因為是弱小國家。 楚國的打算，是使用本國新發明的武器雲梯，即高可入雲的高梯，來攻克宋朝的城邑。墨子向楚國國王力陳侵略戰爭既違人倫也違天倫，但未能說服楚王，於是掏出另壹張牌。他表示，他有秘技可以讓梯子這壹武器成為無用之物。他斷言，他已派300名學生前往宋國早做準備，楚國無論怎麽進攻都不會有用。“就算是殺了我，也不可能把他們都消滅掉。”楚國國王最終聽從了墨子的話，決定不再侵攻宋國。在其他壹些場合，墨子也用這種方式阻止了戰爭。 墨子能夠這麽做，是因為有兩項品德。其壹是，不僅要愛我和我們、也要愛他人的兼愛思想所賦予他的道德權威。另壹個是拼了命也要實現的勇氣。“愛別人的國家，猶如愛我的國家。”這是孔子、孟子也未能展露的絕對和平和款待的思想。2400多年前的墨子，就是懷著這壹思想，向強國大聲發話。那麽，如今的世上，還有向有著無法與梯子相比的強大武器的強國大聲說話的墨子嗎？

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