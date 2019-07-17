SKT在瑞士推出全球首款5G漫遊服務. July. 17, 2019 08:01. by 黃泰皓 taeho@donga.com. SK電訊公司(SKT)16日表示，將與瑞士第一大移動通信公司瑞士電信聯手，從17日開始提供第5代(5G)移動通信漫遊服務。這是本月3日實現5G移動通信商用化後時隔105天，也是全球首次。 SKT和瑞士電信在今年5月簽署戰略合作夥伴關系後，為了實現5G漫遊商用化一直在進行測試。5G漫遊與現有的LTE漫遊服務不同，世界上實現5G商用化的國家並不多，頻段也因為每個國家的情況不同，至今沒有實現商用化。瑞士電信是一家擁有約600萬用戶的移動運營商，從今年4月開始在瑞士開通了5G服務。目前在包括蘇黎世、日內瓦和伯爾尼等主要旅遊景點在內的110個城市提供5G服務。 5G漫遊服務對於三星電子的Galaxy S10智能手機用戶來說，從17日開始升級軟件後就可以使用。SKT計劃今後支持LG電子V50智能手機用戶也可以使用5G漫遊服務。SKT MNO業務支持集團負責人韓明進(音譯)表示，“繼高品質漫遊免費通話服務‘Baro’之後，全球首款5G漫遊服務啟動，再次證明了公司的漫遊技術實力。” 作為全球首款5G漫遊服務紀念，SKT將在年底前加入“立即付費制”，並展開市場營銷活動，讓訪問瑞士的用戶在沒有額外費用的情況下體驗5G漫遊。

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