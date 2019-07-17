中國跳水長期保持強勢面貌的秘訣？. July. 17, 2019 08:01. by 金培中 wanted@donga.com. “夢之隊。” 中國跳水隊是世界公認的夢之隊。無論派出什麽樣的隊員組隊參加比賽，就像美國男籃一樣在國際比賽中都幾乎能占據第一的位置一樣，在世界跳水賽場上，中國隊數十年來一直保持著最強的面貌。 自1984年洛杉磯奧運會被列為正式比賽項目以來，中國隊僅在跳水項目上就獲得了40枚金牌。女子3米跳板從1988年首爾奧運會開始，女子10米雙人跳臺從2000年悉尼奧運會開始，金牌一直是中國隊的囊中之物。世界遊泳錦標賽也是如此。從1973年到光州世錦賽，中國跳水隊共獲得了138枚金牌中的83枚。在本屆光州世錦賽上，中國隊在截至16日進行的7個項目比賽中獨攬7枚金牌。包攬全部項目(13個)也不是夢想。在中國，跳水被認為是僅次於國技乒乓球的孝子項目(金牌數進賬最多的項目之一)。 由於長期占據最強位置，在中國甚至出現了“沒有什麽特別的秘訣”的玩笑話。但是，早期發掘有潛力的選手，通過高強度的訓練培養成“跳水機器”的中國方式歷來是出了名的。 1991年，伏明霞(41歲)在澳大利亞世界遊泳錦標賽女子10米跳臺比賽中奪冠，當時年僅12歲零6個月的她一度成為人們關註的焦點，但與此同時，針對年輕選手的極限訓練也引起了爭議。以伏明霞為契機，參賽年齡調整為滿14歲。但是正如在本屆光州大會女子10米雙人跳臺上奪冠的呂薇(14歲)、張嘉琪(15歲)一樣，很多有潛力的選手會堅持高強度的訓練，等待年齡限制解除。這樣的中國隊在從2013年大會開始新設的高臺跳水(男子27米、女子20米)項目上連一枚獎牌都沒有拿到，這在世界泳壇堪稱“神秘事件”。 被譽為“現代中國跳水技術之父”的前中國國家跳水隊總教練徐益明(77歲)的作用不容忽視。跳水選手出身的他，改變了過去經常受傷、很容易早早退役的跳水風氣。設計出網眼、水下吸塵器等，改善訓練環境，開發出了23項適合比西方選手身材矮小但十分敏捷的中國人使用的“徐益明標誌技術”。 郭晶晶(38歲)等明星的作用不容忽視。11歲時入選國家隊，被譽為“跳水天才”的她在2004年雅典、2008年北京奧運會上奪得4枚金牌，與籃球選手姚明(39歲)一起成為中國最優秀的體育明星。以不亞於藝人的外貌成為話題的她，退役後與中國香港財閥霍啟剛結婚，再一次成為了話題的中心。在中國跳水隊中，夢想成為“後郭晶晶”的新星們正像聚寶盆一樣湧現。

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