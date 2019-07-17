“侵入郁陵島是為了大肆掠奪巨木”. July. 17, 2019 08:02. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. “木墩和樹幹上殘留的斧頭痕跡證明了日本人的掠奪行為。從前，從岸邊到山頂，群山被巨木覆蓋，現在因日本人的斧頭正在逐漸瓦解。” 這是1903年9月初以翻譯官身份同乘俄羅斯軍事運輸艦“雅庫特”號對郁陵島進行調查的列別傑夫(當時的海參崴東方大學3年級學生)的郁陵島調查報告。大韓帝國於1900年頒布第41號敕令，將郁陵島都監升級為郡守，試圖根絕日本人非法居住郁陵島和砍伐森林的行為，但損失依然慘重。 報告說，無法找到高達成人雙臂長度5倍的巨木，通過擱棄在溪谷的巨木的樁子，可以觀察到日本人掠奪的痕跡。 東北亞歷史財團的獨島研究所研究員金英壽(教育研修院教授)最近出版了審視日本和俄羅斯帝國是如何看待郁陵島和獨島的研究報告《帝國的雙重性：包圍近代獨島的韓國、日本、俄羅斯》。金研究員表示：“帝國在保護本國水產業者、商人的經濟活動和利權的同時，將他們作為軍事侵略的工具。” 俄羅斯在1896年取得了郁陵島的森林采伐權，為了應對日俄戰爭，對作為東海的戰略據點備受關註的郁陵島的森林和地形進行了多次調查。1903年雅庫特號的調查也是其中一環。 列別傑夫還記錄了韓國人和非法居住在郁陵島的日本人的極端對立。報告說，大約有2500名韓國人和180名日本人住在郁陵島，“日本人欺負韓國人，兩三名全副武裝的日本人出現在韓國人的家中，把家具當作自己的物品一樣對待，並對他們施加暴力”。日本甚至在道洞港非法設置了警察署。 列別傑夫還記錄道，“日本人沒有子彈，所以無法與韓國人抗衡。日本人經過韓國人的房子的時候對韓國人不予理睬，把頭轉向另一邊。”金研究委員解釋說：“我們捕捉到了日本人想驅逐阻止非法伐木的韓國人，幹脆占領郁陵島的內心想法。” 沒有證據表明日本將獨島編入領土並主張的1905年《島根縣第40號告示》正式被公布。島根縣廳主張，1945年8月縣政府辦公樓被燒毀時，第40號告示原件被燒毀。金研究委員表示：“第40號告示的副本與手寫體標誌不同，是印刷體，沒有知縣的印章和簽名，知縣在1905年2月22日告示形成之前，從19日到3月1日在日本出差，不在現場。”

한국어