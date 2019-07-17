《紐約時報》：“安倍令世界貿易秩序陷入危險”. July. 17, 2019 08:02. by 常駐華盛頓記者 李正恩 lightee@donga.com. 日本以對朝制裁等問題為由對韓國實施出口戰略物資限制後，海外專家和主要媒體連續批評稱，日本“濫用國家安全，令世界貿易體系陷入了危險”。這是出於擔心，如果以概念模糊的國家安全保障為由，把貿易限制“武器化”，可能令國際貿易秩序發生動搖。 《紐約時報》15日（當地時間）在談到日本的措施時指出，“全世界很長時間以來都在構築秩序，力爭使貿易爭端不突破無法控制的紅線，日本此舉正在削弱這壹秩序。貿易戰爭造成的損失正在漸漸更加壹般化。”美國外交專刊《外交政策》也表示擔心稱：“韓日糾紛極其清晰地顯示出，因為露骨地濫用國家安全來限制貿易導致全球貿易體系所面臨的危險。數十年來為降低貿易壁壘的努力及成果化為泡影。” 壹直研究韓日關系的斯坦福大學教授丹尼爾·施奈德向《紐約時報》表示憂慮稱：“日本把出口限制規定為安保行動，是在放（世界貿易秩序的）水。”香港中國大學的布萊恩·默克裏博士也表示：“如果經常使用這些措施，國際貿易體系就有全盤倒塌的危險。如果10到15個國家而不是壹兩個國家以被錯誤地規定的國家安全例外條款為依據，采取這種措施，現有的準則將遭到破壞。” 接連有批評意見指出，日本的這壹措施是在追隨美國的關稅政策。美國特朗普政府在去年以國家安全為由，對從海外進口的鋼鐵和鋁加征關稅。美國政府適用的是貿易擴大法第232條，如果特定物品的進口增加會導致與國家安全相關的產業遭受損失，政府可以采取限制措施。目前，是否對汽車加征關稅，也在根據同壹規定進行研究。 特朗普總統在上個月初解決與墨西哥邊境的非法移民問題的過程中威脅稱：“如果墨西哥不予以合作，將加征關稅。從6月份的5%開始，每個月將提高5個百分點的關稅。”特別是要針對墨西哥破例使用本來為限制與像伊朗這樣的敵對國家的貿易而制定的《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）。隨著墨西哥決定積極協助攔截非法移民，該計劃被撤回，但國內外的抨擊之聲十分強烈。很多人認為，美國為了解決屬於國內問題的移民問題而談及國外貿易領域的經濟報復，是不符合常理的。 其他地方也有類似的例子。去年，沙特、巴林、阿拉伯聯合酋長國等遜尼派中東國家，宣布與“什葉派盟主”伊朗過眾甚密的卡塔爾斷交，並封鎖卡塔爾產天然氣的出口。中國也以韓國引進“薩德（THAAD，末段高空區域防禦系統）”為由，對韓國進行了經濟報復。中國在2010年與日本、2012年與菲律賓在南中國海發生領土紛爭時，向日本限制出口稀土、中斷從菲律賓進口菲律賓產香蕉等，施加了壓力。

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