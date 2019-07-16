慰安婦紀錄片《主戰場》導演Miki Dezaki. July. 16, 2019 07:51. by 李?? baltika7@donga.com. “韓國和日本之間的信息差異好像經常會歸於爭論和爭鬥。介紹慰安婦問題，並了解兩國的人之前不知道的事實的話，憎恨就會減少，並可以進行建設性的討論不是嗎？” 講述日本軍慰安婦問題的電影《主戰場》的日裔美國人導演Miki Dezaki 15日在首爾江南舉行的記者招待會上談到了影片的制作背景。25日上映的這部電影對於日本右翼勢力想極力否定慰安婦問題的理由，采訪了韓國、美國、日本30多名人士。 Dezaki導演在了解到在日本通過報道首次講述慰安婦老奶奶故事的前《朝日新聞》記者植村隆和他的家人遭到極右勢力的威脅的事實後，對此產生了濃厚興趣。電影細致地記錄了日本右翼勢力對慰安婦問題的抗議和阻止少女像建立的有組織的行動。影片中指出了“日本與韓國和中國不同，是特別的存在’、‘韓國之所以突出慰安婦問題，是中國指使的’等日本右翼的面孔和邏輯的薄弱。 因此，今年4月影片在日本上映後，電影中出現的右翼人士要求停映，並起訴導演。 Dezaki導演表示：“不知道慰安婦問題的日本年輕一代卻表示‘讓我們了解了之前所不知道的東西’，展現出積極的態度。”他補充說：“安倍政府對強制勞動問題采取貿易制裁，對此表示遺憾。這是人權問題，不是外交問題。”他說，日本人應該站出來把慰安婦問題轉到國際法庭上。 “對於‘性奴隸’、‘強制征集’等表述，有必要用韓國和日本都能認可的共同語言進行定義。討論將從這裏開始。”

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