柳賢振完成下半賽季首次登場，可惜未能達成賽季第11勝. July. 16, 2019 07:51. by 金培中 wanted@donga.com. 沈著的投球依然如故。只是勝利之神沒有眷顧到他。 15日，柳賢振(洛杉磯道奇隊)在美國馬薩諸塞州波士頓芬威公園球場舉行的與波士頓紅襪隊的個人下半賽季首場比賽中，在7局取得8個被安打、1個四壞球上壘、6個脫三振，失2分，完成好投。雖然在球隊4比2領先的情況下下場比賽，但在第8局下半局因四壞球上壘被對手扳平比分，勝利就此破滅。道奇隊最終在第12局延長賽之後以7比4獲勝。 面對去年世界大賽(WS)冠軍波士頓紅襪隊，柳賢振在初期陷入了苦戰。在3比0領先的第1局下半局，因不穩定的內野防守丟掉了2分。在2人出局滿壘的情況下，遊擊手克裏斯•泰勒抓住紅襪隊的安德魯•貝寧滕迪擊出的地滾球投向了1壘，但是出現了失誤，甚至讓對方的2壘跑壘員踏上本壘。記錄院認定，擊球本身是內野安打，紅襪隊所得的第一分為打點，第二名跑壘員踏上本壘是遊擊手的失誤。但是隨著被下一個擊球手邁克爾•查維斯擊出安打，第二個失分也成為責任失分。 柳賢振在第2~4局以三者凡退(讓三名擊球手連續出局)進行阻擊，找回了穩定感。雖然在第5局下半局在2人出局1、2壘有人的情況下被J D馬蒂內茲擊出安打，但憑借左翼手亞歷克斯•伯杜戈的完美傳球，抓住了奔向本壘的拉斐爾•迪伯斯。 到第7局為止，柳賢振沒有再失分，在投出94個球後下場。 雖然柳賢振沒能增加個人勝場數，但是他對去年世界大賽第2場比賽中敗北的紅襪隊的大衛•普萊斯進行了復仇。普萊斯在5局內取得4個被安打、3個四壞球上壘，失4分(1責任失分)。 截止到第5局，投球數達到了114個，顯示出了動搖的跡象。 柳賢振在與麥克斯•舒爾澤(華盛頓國民)的賽揚獎爭奪戰中也領先了一步。最近，一家博彩公司通過降低舒爾澤的賠率，看好舒爾澤獲獎的可能性，但舒爾澤因背部疼痛退出首發陣容，而柳賢振則延續了良好的狀態。 賽後柳賢振發表感想說：“與上次世界大賽出場(4又3分之2局失4分)相比，投了更多的局數，這一點讓我很滿意。”對於失分，他表示：“投手教練(裏克)赫尼科特計劃向美國職業棒球大聯盟事務局提出異議。”如果柳賢振的2失分被認定為“非責任失分”，則上升為1.78的平均責任失分將降至1.63。 道奇隊以2勝1負的戰績結束了與波士頓紅襪隊的三連戰，將從16日開始與費城費城人隊進行四連戰。從正常輪換出場順序上看，柳賢振很有可能在20日在自己表現特別強大的主場面對邁阿密隊時挑戰勝場數。

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