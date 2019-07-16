英雄的敗北. July. 16, 2019 07:51. . 拿破侖十分尊重和敬重弗裏德裏希大帝(弗裏德裏希二世)。雖然他的軍隊殘酷地踐踏了弗裏德裏希的後裔，但並沒有貶低大帝本人。歐洲人具有濃烈的民族主義傾向，在談及他國將軍們時，有時還會帶有過分的批評，但好像對於弗裏德裏希是天才的戰術家這一事實卻沒有異議。 這樣的弗裏德裏希在實戰中也多次失敗。判斷失誤則更多。以最初戰敗的科林戰役為例，敵軍在兵力上多出了2倍，占據著有利地形，弗裏德裏希大帝卻選擇盲目進攻，最終敗北。原因是他輕視奧地利軍隊。後來，他承認打了一場不該打的戰鬥是戰敗的原因，把責任完全歸結在自己身上。 如果只把弗裏德裏希的失誤集中起來並加以指責的話，許多人會同意他的名聲被誇大了。但那是錯誤的。戰爭不是指揮官不犯錯誤和失誤的絕對無懈可擊的戰鬥，而是誰減少失誤或者關鍵時刻誰犯錯的戰鬥。 弗裏德裏希之所以被指責存在諸多失誤，很大程度上是因為有關他的報道和資料十分豐富。亞歷山大大帝會不會犯這樣的錯誤？ 或許，他犯了更多的失誤和判斷錯誤。只是，由於歲月的厚度和記錄的局限，無法像研究弗裏德裏希那樣仔細觀察他所參與的戰鬥。 今天，我們暴露了太多的信息。還有面臨著太多的指責。用權力掩蓋錯誤的時代已經過去了。但是，要判斷是非，不僅要有正義感，還需要專家的分析。把權力從少數人手中轉移到多數人手中是民主主義的發展過程。但是將專業見解轉讓給多數人並不是民主主義。 在所有領域培養有良心和健康的專家集團，並在非法幹涉中保存他們的領域，這是發展民主主義的絕對條件。

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