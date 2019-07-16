文在寅敦促“回到外交解決的軌道”，必須尋找讓日本改變態度的動力. July. 16, 2019 07:51. . 文在寅總統昨天在青瓦臺首席秘書和助理會議上就日本限制出口的措施表示：“我在此警告，日本經濟最終將遭受更大的損失”，“希望日本政府收起單方面施壓，哪怕是現在，也要回到外交解決的軌道上來。”這是文在寅總統繼8日和10日後第三次公開對日本的信息。據分析，這是日本在態度沒有變化的情況下，使用“警告”一詞提高應對力度，但同時保持外交磋商可能性的雙軌戰略。 預計本周將成為韓日矛盾的分水嶺。18日是日本針對韓國大法院強制征用受害賠償判決要求設立第三國仲裁委員會的最後時限。日本此前已經預告，如果韓國到當天為止不做出回應，日本就會把韓國排除在戰略物資出口優待國名單（白色清單）之外。如果日本進行第二次經濟報復，韓日矛盾很有可能會長期化。 在韓日矛盾持續不斷的情況下，自由韓國黨代表黃教安昨天在記者會上表示：“如果可以進行實質性討論，我們將從大局出發接受任何會談。”文在寅總統也要求政界進行超越黨派的合作，對此表現出積極的反應。當然，黃教安代表作為青瓦臺會晤的條件，提出了更換外交安全班子等要求，但總統和朝野五黨代表在青瓦臺會晤的可能性變得更大。 對於日本的出口限制措施，韓國政治圈必須進行超越黨派的合作。現在是不分黨派，應該為國家利益一齊發聲的時刻。朝野政界、政府和企業冷靜且團結的聲音，有可能成為壓迫日本政府的外交杠桿。青瓦臺會談一旦成功舉行，需要啟動一直以來處於休眠狀態的韓日議員聯盟等議員外交渠道，努力打開談判的閥門。 青瓦臺也應該積極傾聽在野黨的聲音。采取限制出口措施、破壞自由貿易原則的日本雖然提供了首要原因，但韓國政府的應對是否妥當，還需要進一步診斷分析。最近青瓦臺參謀們談論國債補償運動、東學農民革命等的行為將使外交協商變得更加困難，因此要自制。自由韓國黨即使指責政府的無能，也要時刻考慮到被日本惡意利用的可能性。朝野雙方如果都把事關國家經濟前途的問題算在政治小賬上，那將是不可清洗的臭招。

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