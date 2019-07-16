文在寅：“日本應回到外交解決的軌道上來”. July. 16, 2019 07:51. by 文炳基記者、韓基宰記者 weappon@donga.com,record@donga.com. 文在寅總統15日就成為日本報復措施契機的強制征用解決方法表示：“我們從來沒有主張過，我們所提出的方是唯一的解決方案”，“希望日本政府能夠收起單方面施壓，哪怕是現在，也要回到外交解決的軌道上來。”他同時對於日本的經濟報復表示：“我在此警告，最終日本經濟將遭受更大的損失。”日本提出設立第三國仲裁委員會要求韓方予以答復並把它作為經濟報復措施是否長期化的關鍵，在這一時限（18日）到來之前，文在寅總統在強力警告的同時，敦促就強制征用問題尋找外交解決方法進行對話。 文在寅總統當天在首席秘書和助理會議上表示：“日本史無前例地將歷史問題與經濟問題聯系起來，這是逆行於兩國關系發展歷史的做法，非常不明智。”這是文在寅總統首次公開提議就強制征用日本的方法進行外交磋商。 文在寅說：“韓國政府向日本政府提出了關於大法院判決問題的圓滿外交解決方案”，“希望雙方能夠共同討論合理方案，使兩國國民和受害者產生共鳴。”這意味著，如果日本出面進行對話，那麽韓國不會只固守上個月19日提議的通過韓日兩國企業捐款對強制征用受害者進行賠償的所謂“1+1”解決方案。青瓦臺相關人士表示：“對於強制征用的解決方法，政府的立場沒有變化”，“如果日本進行有誠意的對話，關於仲裁委員會等問題的討論也持開放態度。” 但有分析認為，面對21日的參議院選舉，日本政府不太可能接受對話要求。日本外務省預告說，如果韓國在18日之前拒絕設立仲裁委員會的要求，日本將采取對抗措施。 文在寅總統當天就對日本經濟的報復表示：“從限制出口半導體材料開始的這一點來看，這是在韓國經濟謀求更高層次增長的時期，（日本）在阻礙韓國的經濟增長”，“如果日本的意圖在此，絕不會獲得成功。”此外，對於日本接連提出違反對朝制裁的嫌疑，文在寅批判稱，“這是對在制裁框架內為發展韓朝關系和韓半島和平而竭盡全力的韓國政府的重大挑戰”。 對此，最近訪問美國的外交部高級官員表示：“美國的立場是，不通過‘斡旋（mediation）’，而是通過‘幹預（engage）’來避免目前的狀況進一步惡化。”也就是說，即使不偏向任何一方，也會起到阻止韓日矛盾進一步激化的作用。該官員還表示：“美國強調，如果經濟矛盾影響到了安全，損壞韓美日合作，這是不允許的”，“他們還提到，希望韓日軍事情報協定（GSOMIA）不會動搖。”

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