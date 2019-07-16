黑人女性將擔任007系列影片的主人公. July. 16, 2019 07:51. by 崔智善 aurinko@donga.com. “黑人女性007邦德”即將誕生。在007系列歷史上，黑人主人公和女性主人公都是首次。 《獨立報》等英國媒體14日(當地時間)報道稱，英國演員拉什娜•林奇(32歲•照片)被選為第25部007系列電影《邦德25》的主人公。林奇在片中飾演一位聰明、進取的黑人女特工“盧美”，從丹尼爾•克雷格(51歲)扮演的前輩詹姆斯•邦德(James Bond)手中接過007這個特工號碼。從2006年的《皇家賭場》開始，克雷格已經5次扮演詹姆斯•邦德，而《邦德25》之後他將從007系列中功成身退。 林奇有著牙買加血統，1987年出生於倫敦。2007年她通過英國電視劇《警務風雲The Bill》出道，2017年出演了英劇《羅密歐與朱麗葉：悲戀再續》(Still Star-Crossed)的主人公羅莎琳•卡普萊特。在韓國因飾演電影《captain marble》的主人公卡羅爾丹伯斯的助手兼單身母親宇航員瑪麗亞蘭博而出名。 《邦德25》4月在牙買加開拍。該片還將在英國、意大利等地拍攝，並於明年4月在全球上映。除林奇和克雷格外，《波西米亞狂想曲》的主人公拉米•馬雷克、《007幽靈黨》的女主人公蕾亞•塞杜、飾演M的拉爾夫•費因斯、扮演Q博士的本•威士肖等也將登場。 從第一代詹姆斯•邦德的扮演者肖恩•康納利到喬治-拉贊貝、羅傑-摩爾、提摩西-達頓、皮爾斯-布魯斯南、克雷格，邦德此前一直被認為是白人男性的專屬。林奇是黑人女性，而且大眾認知度不高，因此，林奇出任邦德角色被認為是破格的。英國電影界相關人士在首次報道該消息的《星期日郵報》中稱：“黑人女性007登場的瞬間，將會是‘足以讓爆米花掉地的驚人場面’。有人說，現在應該稱女性情報要員為‘bond woman(女邦德)’，而不是‘邦女郎(bond girl)’。”對於此次選角，“007傳統已經消失”的惋惜之聲和“007傳統並不等於種族及性別歧視”的意見出現了激烈碰撞。

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