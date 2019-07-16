特朗普嘲諷有色人種女議員要求她“回到原來的國家去”，引起逆風. July. 16, 2019 07:52. by 常駐華盛頓記者 李正恩 lightee@donga.com. 美國總統特朗普對對自己持批評態度的民主黨有色人種出身的初選眾議員“四人幫”說，“回到原來的國家去！”，結果招致了被稱為強烈的種族歧視的批評。這是特朗普總統在查處非法移民、調查是否擁有公民權等政策接連引起爭議之際流露出露骨的種族歧視信息，因此輿論的譴責聲也越來越大。 特朗普總統14日在推特上留言說，“看到世界上最腐敗、無能、災難性國家出身的民主黨進步女性議員們就最強大、最偉大的美國運營發表兇猛的對講話，這很有趣”，並且嘲諷稱，“回到快要完蛋和犯罪叢生的原來國家去，先去管好那些地區吧！”他還揶揄稱，“那些地方需要你們的幫助，趕緊去吧！民主黨眾議院議長南希佩洛西也將迅速解決你們的返回問題。” 特朗普總統雖然沒有提到實名，但他針對的對象是亞歷山大•奧卡西奧科特斯（30歲•紐約，音譯）、伊爾漢•奧馬（37歲•明尼蘇達州，音譯）、拉西達•特爾利夫（43歲•密歇根，音譯）、阿利阿納•普雷斯利（45歲•馬薩諸塞，音譯）等四名國會議員。通常被美國媒體稱為“團夥（Squad）”的這些人在2019年1月進入眾議院後，立即批評特朗普政府的各種政策，成為總統的眼中釘。特別是他們談論民主黨領導層因擔心“逆風”而忌諱的彈劾總統，而且還毫不猶豫地批評猶太裔人士，與佩洛西議長等領導層也一直對立。 奧卡西奧科特斯是波多黎各裔，奧馬是索馬裏裔穆斯林，特爾利夫是巴勒斯坦難民第二代，普雷斯利是黑人。奧瑪是索馬裏難民，10多歲時獲得公民權。除奧瑪外，其余3人均出生於美國。因此，有評價認為，特朗普總統表現出了即使在美國出生、有色人種也不能被認定為美國人的想法。 勃然大怒的奧馬議員反擊說：“總統是在煽動白人民族主義。”普雷斯利議員和特爾利夫議員也批判總統是“種族主義者”，再次提出了彈劾論。此前，佩洛西一直對這個初選議員“四人幫”的突出行動不以為然，但這一次也包庇他們說：“多樣性才是美國的力量。”佩洛西議長在推特上強烈抨擊道：“總統的講話是分裂國家的仇視外國人的（xenophobic）講話。他的口號‘讓美國再次偉大’和‘讓美國重新變白（Make America White Again）’是一樣的。” 特朗普在引發爭議後，當晚再次在推特上留言說：“看到民主黨擁護那些說美國壞話的人，我感到難過。他們對美國所說的可怕的事情，以及將自己的敵對勢力視為人種歧視主義者的令人厭惡的話，都不能再這樣任其發展下去了。”美國媒體分析稱，特朗普的此番言論意在分裂民主黨領導層和強硬派初選議員，反而招來了民主黨的團結。據《紐約時報》報道，目前，眾議院有52名移民及移民二世議員，參議院有16名。 特朗普發表上述言論的14日，也是以美國全境為對象展開大規模打擊非法移民行動的日子。據美國有線電視新聞網（CNN）等媒體報道，此次行動由移民海關管制局主導，在紐約、舊金山等9個大城市同時展開。

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