哈勒普擊敗小威廉姆斯生涯首次奪得溫網冠軍. July. 15, 2019 07:42. by 趙應亨記者 yesbro@donga.com. 隨著塞雷娜•威廉姆斯(38歲•美國•第11位，以下小威廉姆斯)的回球下網，西蒙娜•哈勒普(28歲•羅馬尼亞•第7位)跪在草地上舉起了雙手。哈勒普與小威廉姆斯擁抱了一次後，再次趴在球場上痛哭。這是哈勒普擊敗“網球女皇”小威廉姆斯贏得2019溫布爾登網球公開賽同時也是自己的首個溫網冠軍的瞬間。 13日，在英國倫敦溫布爾登全英網球俱樂部舉行的女子單打決賽中，哈勒普僅耗時56分鐘就以2比0(6比2、6比2)完勝小威廉姆斯。賽後，哈勒普說：“這是我網球生涯中最好的一場比賽。拿到最後一分的瞬間，兩腿發軟。”哈勒普在獲得冠軍獎杯的同時，還拿到了235萬英鎊(約34.7億韓元)的冠軍獎金。 在哈勒普和小威廉姆斯的決賽大戰確定時，很少有人看好她奪冠。2017年，哈勒普的世界排名曾高居榜首，而且在去年的法國網球公開賽上，哈勒普還奪得了個人職業生涯的第一個大滿貫賽冠軍，但對手卻是有“網球女皇”之稱的小威廉姆斯。僅在溫布爾登公開賽上就7次奪冠的小威廉姆斯職業生涯共獲得過23個大滿貫賽單打冠軍，緊追瑪格麗特•科特(澳大利亞)的最多冠軍紀錄(24次)。在當天的比賽之前，哈勒普對小威廉姆斯的戰績是1勝9負，處於絕對劣勢。 哈勒普精妙的球技制造了反轉。哈勒普以快速的腳下移動見長，開場就多次打出大角度的斜線球，僅用時11分鐘就將第一盤的局分改寫為4比0。 此後，哈勒普保住領先優勢，僅用時26分鐘就拿下第一盤，在第二盤她又在雙方2-2戰平的情況破了小威廉姆斯的發球局，從而奠定了勝局。 此後，哈勒普沒有再讓對手拿到一局，最終鎖定整場比賽的勝利。 哈勒普身高168厘米，在網球選手中算是身材矮小的，當天她的發球最高時速僅為173公裏。而對手身高175厘米的小威廉姆斯發球最高時速達到189公裏，顯示出了超強的實力。溫布爾登公開賽是大滿貫賽事中唯一的草地賽事，這對發球實力強勁的選手是有利的。因為草坪表面濕滑，球體的減速較小。不過哈勒普憑借全場僅3次失誤的穩定發揮，戰勝了出現26次非受迫性失誤自取滅亡的小威廉姆斯。哈勒普說：“羅馬尼亞國內沒有草地球場。在草地上面對小威廉姆斯，這並不容易。小威廉姆斯是一個一旦找到比賽感覺就難以阻擋的球員，所以自己從一開始就試圖不給對手任何機會。”

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