文在寅就最低工資道歉，修改做不到的承諾不要猶豫. July. 15, 2019 07:42. . 青瓦臺政策室室長金尚祚昨天在新聞發布會上，文在寅總統就決定將2020年度最低工資提高2.9%、定為8590韓元一事表示：“對於無法實現‘3年內最低工資1萬韓元’的承諾，深感遺憾和慚愧。” 文在寅總統在上次大選中承諾，2018年至2020年的3年內將最低工資提高到1萬韓元。考慮到2017年最低工資為6470韓元，3年間和3年間每年平均要分別提高54.6%和18%左右。如果要達到這一目標，2020年最低工資將再次提高19.7%，但考慮到過去兩年上調29%給韓國經濟帶來的沖擊，這一舉措事實上是不可能的。總統對當初沒有現實性的最低工資1萬韓元承諾為時雖晚地坦率承認不能遵守承諾，這其實反而是件好事。 金尚祚昨天承認，過度上調最低工資給除受惠的工人外，給小個體戶和小企業帶來了很大負擔。但是，他特別強調：“希望此次最低工資的決定，不要被誤解為意味著廢棄乃至放棄了收入主導型增長戰略。”今後，相比直接提高工資的政策，將通過向得不到最低社會保障制度優惠的低收入勞動者補助生活費等的EITC（勞動獎勵稅制）、韓國型失業補助、保障性加強健康保險費等，進一步加強包容政策。 在福利相對比發達國家脆弱的現實下，沒有人會反對強化這些政策的宗旨，但必須以我們財政能夠承受的速度和幅度進行。正如最低工資的超速對雇用產生負面影響，反而導致減少脆弱階層收入等反作用一樣，其他包容政策的超速也會給財政等產生嚴重的副作用。例如，文在寅醫改對健保財政產生嚴重影響等福利政策的擴大，使社會保險的財政受到動搖。 任期的一半都還沒過的政府，正式廢棄或說出放棄作為經濟政策招牌的收入主導型增長，這並不容易。但是，如果對至今為止實行的政策逐一進行深入檢查，調整該速度的調整，廢除該廢除的政策，那麽它將被評價為更有勇氣的選擇。

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