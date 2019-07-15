日本經濟報復動搖韓美同盟. July. 15, 2019 07:42. by 朴濟均 評論員 phark@donga.com. 這是記者近日從經營中小企業的朋友處聽到的話。“不久前，客戶之一的日本企業突然中斷了訂單。雖然沒有說出特別的理由，但是總有一些感覺。整個日本社會的氣氛發生了巨大的變化。這比安倍政權層面的經濟報復更為可怕。” 是的。在韓國語中意味著社會氛圍的日本的“空氣”變了。這預示著日本的報復不是一次性的，除了經濟之外，還將擴大到政治、社會、文化等各個領域。但這並不意味著要大驚小怪。這是發生在國家與國家之間，特別是隨時可能從鄰國變成敵人的鄰國之間，可能發生的事情。只是日本過去錯誤很多，所以文在寅政權認為可以隨意一點，一直把露骨地反日當作統治工具，希望這能成為文在寅政權外交覺醒的契機。 當然這不僅僅要怪現政權。不懂外交、把外交當作內治手段的前任總統、前前任總統也有很大的責任。韓日關系惡化的決定性原因的提供者是前總統李明博。2012年9月任期末，因為“跛腳鴨”狀態和內谷洞私宅問題陷入困境的時任總統李明博令人驚愕地打出了訪問獨島和要求“日王（天皇）道歉”的牌張。特別是，“如果日本天皇不是真心道歉的話，就沒有必要訪問韓國”的講話攪亂了日本社會底層的禁忌，是最糟糕的外交敗筆。 繼任總統朴槿惠在中國和日本之間進行了“跳跳板外交”。她在任期前半期利用親華外交在美國朝野引發韓美同盟懷疑論，後來又居然於2015年9月與中國國家主席、俄羅斯總統並肩站在天安門城樓上。讓美國亞洲同盟的中心軸從韓美同盟轉移到美日同盟，是朴槿惠外交的最大失敗。而3個月後，她又表示要恢復與日本 的關系，倉猝地簽署了慰安婦協議。 盡管如此，國家間的協議還是應該得到尊重。如果有問題，就應該幕後尋求外交解決。盡管如此，文在寅政府實際上卻將該協議撕得粉碎。無視國家間協議的韓國是“在比賽中移動球門的國家”，這種認識給日本社會澆上了油，最終強制征用的判決則是點燃了火。日本的“空氣”之所以發生如此大的變化，很大程度上也是因為面對韓國日本再也沒有感受到過去的那種經濟優越感。生活變得艱難的日本人之間似乎對“到底要道歉到什麽時候”的不滿達到了頂點。 問題是看不到突破口。安倍政權在內部凝聚名分，並選擇決定性的時期進行了引爆。暫時不打算回軍。關鍵是美國。美國一旦下定決心，就會有扭轉日本措施的力量。這就是美日關系。但就目前而言，美國似乎也無意這樣做。 有分析說，如果世界第一的韓國半導體產業受到打擊，美國半導體產業將獲得反射利益。但是，美國並不是一門心思做生意的國家。青瓦臺國家安保室次長金鉉宗等政府當局人士即使急急忙忙來到華盛頓發出“SOS”求救信號，美國聲稱“這是韓日兩國應該解決的問題”，磨磨蹭蹭，都是事出有因的。 以韓美、美日同盟為基礎的韓美日三角安全合作，是美國在東亞牽制中國戰略的核心。這就是美國對阻礙韓美日合作的韓日矛盾表現出過敏反應，起到幕後仲裁作用的原因。這樣的美國這次卻表現出不冷不熱的反應，這已經不是件普通的事情。這會不會是在形成韓美日三角合作的兩大軸心——韓美、美日同盟中，明確選擇了後者的信號？或者說，這是對只有在必要的時候才提倡韓美同盟的韓國政府的警告。 美國的真實意圖，隨著時間的推移，必將揭曉。可以肯定的是，不可能存在單方面施舍惠、接受恩惠的同盟。盡管如此，韓國在很長時間裏享受著美國提供的堅實安保這一同盟的權利，卻忘記了同盟的義務。美中之間的走鋼絲外交實際上是背叛同盟的行為。如果不想讓日本經濟報復成為韓美同盟無力化的序曲，現在是時候思考什麽是同盟的義務了。無論派兵到霍爾木茲海峽，還是成為什麽，現在應該再次讓美國確信用鮮血結成的韓美同盟的價值。

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