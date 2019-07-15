首爾市民：“為解決可吸入顆粒問題，願意每年多交14萬韓元”. July. 15, 2019 07:42. by 洪錫浩記者 will@donga.com. 據悉，首爾市民表示，如果能夠解決可吸入顆粒物(PM10，又稱飄塵)問題，願意每年多交14萬韓元左右的稅金。 14日，據首爾研究院的《首爾市可吸入顆粒物管理政策的社會性報告書》顯示，為解決可吸入顆粒物問題，到2025年為止，每戶平均支付的金額為13.8107萬韓元。支付金額是消費者為購買財物,服務而支付的最大金額。考慮到全體家庭人口數,市民每年可支付的支付費用達5407億韓元。 此次調查推算出，以2017年為基準，首爾地區的細顆粒物(PM2.5)為每立方米25微克(1微克等於100萬分之1克)，到2025年為止，才能降至世界衛生組織(WHO)的建議標準(每立方米15微克)。首爾研究院去年6月對551戶家庭進行了上述內容的面試調查。 據分析，如果細顆粒物濃度降低至WHO標準，可吸入顆粒物導致的死亡危險將減少約8%。另外，心絞痛、心肌梗塞等心臟疾病相關的死亡將減少40.8%，65周歲以上的死亡危險也會減少13.9%。研究院推算，如果將首爾市民的健康改善帶來的便利換算成金額，年均可達4139億韓元。另據分析，由於醫療費減少，勞動生產率提高，地區內總生產額(GRDP)每年將增加160億韓元。

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