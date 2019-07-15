好萊塢影片《阿拉丁》成為今年國內第三部達到“千萬觀影人次”的電影. July. 15, 2019 07:43. by 金民 kimmin@donga.com. 電影《阿拉丁》以可怕的氣勢“逆襲”票房，觀影人次突破了1000萬名。在迪士尼的真人版電影中，1000萬人觀看的作品尚屬首次。14日，據韓國電影振興委員會綜合電算網透露，《阿拉丁》當天上午10點累計觀眾人數達到1002萬967名。這是該片在上映53天後所取得的成績，是今年在韓國國內上映的電影中繼《極限職業》和《復仇者聯盟：終局之戰》之後第三部千萬觀影人次電影，同時也是韓影史上第25部觀影人數過千萬的電影。 5月23日上映的《阿拉丁》在上映初期就不敵獲得戛納國際電影節金棕櫚獎獲獎影片《寄生蟲》，票房排名下滑至第三位。上映第一天觀眾也只有7萬2736名。在1000萬電影中，《阿拉丁》是唯一一部上映日成績不足10萬觀影人次的電影。但是上映24天後重新奪回了第一位，發揮了“票房後勁”，突破了1000萬觀眾。目前票房排名繼《蜘蛛俠：英雄遠征》之後排名第二的《阿拉丁》上映第5、6、7周，連續創造了周末觀影人數最多的紀錄。預計14日也將創下上映8周來周末觀影人數最多紀錄，觀眾人數將超過1100萬人。而且《阿拉丁》將輕松超越《冰雪奇緣》(1029.6101萬人次)，成為音樂劇電影中票房最高的影片。 坐在電動座椅Motion Chair上享受“魔毯飛行”的4DX館上映也大受歡迎。4DX版《阿拉丁》的觀眾數也即將突破90萬名。這一數字近乎《冰雪奇緣》(48萬名)的兩倍。

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