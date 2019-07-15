韓美，非常不同的兩國股市. July. 15, 2019 07:43. by 李建赫 gun@donga.com. 美國股市三大指數同時刷新歷史最高值。這是因為期待基準利率下調的同時，對美國經濟的樂觀情緒在持續，全球投資資金也在持續流入。 與此形成鮮明對比的是，韓國股市仍未擺脫低迷的走勢。 據彭博社14日報道，韓國股市今年以來僅上漲約2%，是20國集團(G20)股市中漲幅最小的國家。由於出口低迷，經濟增長預期和企業業績不斷惡化，加上日本經濟報復的不利因素，短時間韓國股市反彈無望。 12日(當地時間)，美國道瓊斯工業平均指數(DJIA)比前一天上漲0.90%，以27,332.03收盤。標準普爾(S&P)500指數上漲0.46%，以3,013.77收盤，有史以來首次突破3000點大關。以技術股為主的納斯達克指數(NASDAQ)也上漲了0.59%。 美國股市在美聯儲(Fed•美聯儲)下調利率後，在流動性會擴大的期待感下呈現上升趨勢。另外，有評價稱，雖然與中國發生了貿易糾紛，但美國國內的經濟基礎還是比較穩固的。美國的經濟增長率繼去年(韓國2.7%、美國2.9%)之後，今年也將高於韓國。

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