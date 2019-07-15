“沙特資金”再次湧入美國華盛頓遊說業界. July. 15, 2019 07:43. by 李世亨 turtle@donga.com. 《華盛頓郵報》10日稱，沙特阿拉伯的“石油貨幣”正在再次湧入美國華盛頓的宣傳及法律咨詢公司。有評論認為，沙特反政府媒體人士賈邁勒•卡舒紀去年10月遇害後，雖然一些遊說行業與沙特保持距離，但大部分人還是屈服於金錢的威力。 據《華盛頓郵報》報道，截至本月，在華盛頓負責沙特政府業務的遊說公司共有20家，與卡舒紀事件之前（25家）相差無幾。大型宣傳咨詢公司MSL在遇害事件發生後向沙特方面表達了擔憂，但仍然通過子公司“科比斯”（音譯）負責沙特政府的業務。從去年10月到現在，僅通過這一業務的收入就達到了約1900萬美元（約224億韓元）。 曾就職於克林頓政府的人士經營的“卡弗交流公司”（音譯）也於2月與沙特政府簽訂了每月12萬美元的宣傳合同。著名法律公司“金安德斯控股公司”（音譯）也在去年11月收到約95萬美元。具有進步傾向的智庫國際政策中心的本•弗裏曼（音）博士不無諷刺地指出：“雖然沙特方面一度失去了部分說客，但其他人都在努力工作。” 有分析認為，2017年1月特朗普總統上臺後，沙特和美國越來越密切，沙特遊說市場的規模今後將進一步擴大。負責沙特業務的著名遊說企業“Brownstein Hyatt Farber Schreck”的資深合夥人阿爾弗裏•莫特評價說：“沙特是美國的核心同盟，是美國中東戰略及應對伊朗方面的重要資產。” 沙特實權人物、王儲穆罕默德•本•薩勒曼（34歲）的崛起也助長了華盛頓遊說業界的“爭取沙特業務”現象。雖然他被指是卡舒紀被殺事件的幕後黑手，但他主導了新城市建設、廢除壓迫女性的政策等各種改革、開放政策，並且慷慨解囊拿出資金。他與特朗普總統的大女婿、白宮高級顧問傑拉德•庫什納（38歲）也非常親近。 有分析認為，今後在亞洲遊說業界中，沙特相關業務的比重也將增大。穆罕默德王儲提出以“脫石油化”為旗幟的“2030願景”，指定韓國、日本、中國、印度等為該戰略的重點合作國。為了達成這一目標，在明年第一季度（1∼3月），沙特將率先在韓國和日本設立合作機構“願景現實化辦事處（VRO）”。

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