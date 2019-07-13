美國駐韓國大使哈裏斯：“最好由韓日兩國直接解決”. July. 13, 2019 07:49. by 李知訓 easyhoon@donga.com. 美國駐韓國大使哈裏·哈裏斯12日就因日本經濟報復引發的韓日矛盾表示：“首先最好是由當事國直接解決。”這壹表態是在美國國務院暗示可能會進行仲裁的情況下，對美國的早期介入劃清界限，強調韓國和日本應該首先進行對話。 哈裏斯當天上午在國會與自由韓國黨所屬的國會外交統壹委員長尹相炫進行了約1小時的非公開面談，他表示：“韓國和日本作為成熟的國家，有能力解決問題”，“（相比美國的仲裁，）還有通過韓國政府、企業、議會等解決問題的余地。” 據悉，哈裏斯還表示：“當當事國無法解決問題等方法或對美國企業或安全產生影響時，美國才會采取行動。”也就是說，如果日本出臺追加出口限制等事態變得長期化，對美國經濟產生直接打擊，美國可能會出面。據悉，哈裏斯當天沒有提及日本提出的韓國違反對朝鮮制裁的疑惑。 尹相鉉說，“日本要求設立第三國仲裁委員會的期限18日以後，日本可以進行第二次限制或向國際法院提起訴訟”，“並請求哈裏斯美國發揮更積極的作用。”

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